Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: άδικο για τον σερραϊκό λαό να τον καταστήσει συνένοχο των Τεμπών ο Καραμανλής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας από τις Σέρρες για τον Κώστα Καραμανλή και για τα "ρουσφέτια". Η απάντηση του πρώην υπουργου Μεταφορών.

"Είναι άδικο για τον Σερραϊκό λαό να τον καταστήσει συνένοχο ο Καραμανλής των Τεμπών", τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, απευθυνόμενος σε πολίτες των Σερρών, και είπε πως τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο πρώην υπουργός Υποδομών οφείλουν να απαντήσουν στον ελληνικό λαό "ποιανού ρουσφέτι ήταν ο μοιραίος σταθμάρχης".

"Σήμερα εδώ στις Σέρρες αποδεικνύουμε ότι δεν υπάρχουν απόρθητα κάστρα", είπε ο κ. Τσίπρας στην αρχή της ομιλίας του και συνέχισε:"Σήμερα εδώ στις Σέρρες αποδεικνύουμε ότι έφτασε η ώρα της αλλαγής, έφτασε η ώρα να πούμε ως εδώ, ως εδώ με την ακρίβεια, ως εδώ με την απαξίωση, με τη στοχοποίηση, ως εδώ με την αισχροκέρδεια, ως εδώ με την οικογενειοκρατία, ως εδώ με την αδικία.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την υποδοχή και κυρίως να σας ζητήσω να δώσουμε μαζί τις μέρες που απομένουν μέχρι την κάλπη αυτόν τον καλό τον ωραίο αγώνα για να βάλουμε μπροστά τις ανάγκες και τα δικαιώματα, να βάλουμε μπροστά τη ζωή μας, την προοπτική αυτού του τόπου.

Είμαι ευτυχής και περήφανος που αυτόν τον αγώνα θα τον δώσω και εγώ προσωπικά από το νομό Σερρών ως υποψήφιος στο νομό".

Ακολούθως εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να είναι υποψήφιος βουλευτής στο νομό Σερρών, λέγοντας:

"Θέλω να σας εξηγήσω τους 3 + 1 σημαντικούς λόγους που αποφάσισα μία από τις υποψηφιότητες μου να είναι εδώ στις Σέρρες.

Ο πρώτος λόγος είναι ότι πιστεύω βαθιά πως δεν υπάρχουν Ελλάδες δύο ταχυτήτων. Πιστεύω βαθιά ότι η περιφέρεια αξίζει να έχει ίσα ή και περισσότερα δικαιώματα στην ανάπτυξη αυτού του τόπου.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι δίνω και δίνουμε, παρά το όργιο της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας, ιδιαίτερη αξία στη Μακεδονία μας και στους νομούς της και για αυτό επέλεξα τη συμμετοχή μου σε ένα νόμο της Μακεδονίας.

Ο τρίτος λόγος είναι ότι μπορεί οι Σέρρες και ο νομός σας να έχει το όνομα, αλλά δεν του έχει γίνει καμία χάρη 4 χρόνια τώρα. Ίσα-ίσα είναι ένας νομός που έχει απαξιωθεί μέσα στην ανεργία, στην ακρίβεια, στην εγκατάλειψη.

Ο τέταρτος λόγος είναι διότι πιστεύω ότι είναι άδικο για τους Σερραίους να θέλουν κάποιοι ο Σερραϊκός λαός να είναι αυτός που θα ξεπλύνει τη μεγάλη τραγωδία, ένα έγκλημα που δεν πρέπει να ξεχαστεί, την τραγωδία των Τεμπών. Είναι άδικο ο Σερραϊκός λαός και ο νομός σας να μνημονεύεται σε αυτές τις εκλογές σε σχέση με τον Καραμανλή τον Τεμπών. Τιμώ τους συντηρητικούς ψηφοφόρους και τιμώ και την οικογένεια την πολιτική, αυτή που έχει δώσει σημαντικά πράγματα στον τόπο. Όμως η οικογενειοκρατία ορισμένες φορές- και αυτό είναι διδακτικό για κάθε πολίτη ότι κι αν ψηφίζει- η οικογενειοκρατία μπορεί να μας οδηγήσει σε καταστάσεις που δεν είναι μόνο βαθιά συντηρητικές και άδικες, αλλά και επικίνδυνες. Διότι όταν κάποιος με μόνο εφόδιο το επώνυμό του αναλαμβάνει θέσεις ευθύνης και διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές αυτή η συνθήκη της οικογενειοκρατίας μπορεί να καταστεί επικίνδυνη, όχι μόνο βαθιά συντηρητική και άδικη".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθύνθηκε και στους "συντηρητικούς" ψηφοφόρους και σημείωσε:

"Εμείς, λοιπόν, θέλουμε να πούμε στους πολίτες των Σερρών ότι τούτες οι εκλογές, ανεξάρτητα αν είστε και κεντρώοι, συντηρητικοί, προοδευτικοί, αριστεροί ή δεξιοί, έχετε μία μεγάλη ευθύνη να αναδείξετε ότι ο τόπος σας δεν αξίζει να έχει αυτό το βαρύ στίγμα. Ότι ο τόπος σας μπορεί να δώσει το μήνυμα της αλλαγής.

Τι έκανε ο κ. Καραμανλής, ο υπουργός των Τεμπών, για την περιφέρεια του αυτά τα τέσσερα χρόνια; Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η ανεργία στο νομό σας έχει σκαρφαλώσει στο 35%, σύμφωνα με τα στοιχεία του εργατικού κέντρου. Η ακρίβεια λεηλατεί το εισόδημα της μεσαίας τάξης, ότι σε λίγο καιρό στις Σέρρες θα υπάρχουν λίγοι μόνο πολύ πλούσιοι και οι περισσότεροι φτωχοί, δεν θα υπάρχει μεσαία τάξη. Οι έμποροι, οι καταστηματάρχες στενάζουν, δεν έχουν τζίρο τα καταστήματά τους. Το νοσοκομείο είναι εγκαταλελειμμένο. Ενώ ο Οργανισμός του προβλέπει 160 γιατρούς και έχει μόνο 80. Είναι λιγότεροι και από αυτούς που είχαμε αφήσει εμείς πριν έρθει η πανδημία. Ο νομός Σερρών έχει πολύ μεγάλη μετανάστευση ιδίως νέων ανθρώπων".

Ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε στον πρωθυπουργό και τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κι επισήμανε τα εξής:

"Η επιλογή του κ. Μητσοτάκη και του πρώην Υπουργού Υποδομών κ. Καραμανλή να κατέβει τελικά υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές είναι μία πολιτική που αναδεικνύει την υποκρισία και ότι δεν νοιάζονται στην πραγματικότητα πέραν από τις καρέκλες τους. Και αυτό είναι βαθιά θλιβερό.

Θέλω να το πω ξεκάθαρα, δεν έχω τίποτα προσωπικό, ότι όλοι μαζί Πρέπει να δουλέψουμε για να ανακτήσουμε την αξιοπιστία στην πολιτική. Δεν μπορεί κάποιος να παραιτείται δήθεν από συγκίνηση και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για ένα τραγικό δυστύχημα και να είναι σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό να επανέλθει σε 30 μέρες. Και δεν γίνεται με αυτό το θέατρο που είδαμε τις μέρες μετά το τραγικό αυτό δυστύχημα, με ευθύνη του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έριχνε την ευθύνη στο σταθμάρχη.

Και σήμερα, νομίζω, οφείλουν μια απάντηση στον ελληνικό λαό ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και ο κ. Καραμανλής που διεκδικεί την ψήφο των συμπολιτών σας, που θέλει έναν ολόκληρο νομό να τον κάνει συνένοχο: Ποιανού ρουσφέτι ήταν τελικά αυτός ο μοιραίος σταθμάρχης; Ποιανού ρουσφέτι ήταν, ανεκπαίδευτος, ακατάλληλος, 57 ανθρώπινες ζωές ζητούν μια απάντηση.

Εμείς δεν θα ξεχάσουμε Όχι γιατί θέλουμε να πάρουμε πολιτική ρεβάνς, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε για να μην ξαναζήσουμε ποτέ παρόμοιες τραγωδίες. Διότι οι τραγωδίες αυτές οφείλονται αφενός μεν στην πολιτική υποκρισία και την αναλγησία αφετέρου σε πολιτικές επιλογές. Δεν μπορεί να απαξιώνουμε το δημόσιο χώρο, δεν μπορεί να θεωρούμε ότι τα πάντα μπορούν να γίνονται σε συνεργασία με ιδιώτες και ιδιωτικοποιήσεις. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε με αυτό το κομματικό κράτος, με τα "γαλάζια παιδιά" να παίρνουν θέσεις και με τον υπόλοιπο κόσμο να βρίσκεται στην ανέχεια".

Ο κ. Τσίπρας ζήτησε την ψήφο των πολιτών, λέγοντας χαρακτηριστικά:"Δεν ζητάμε μία δεύτερη ευκαιρία ζητάμε τη μοναδική ευκαιρία να κυβερνήσουμε με το δικό μας πρόγραμμα".

Ταυτόχρονα εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ήδη μπροστά και στις 21 Μαΐου ο λαός θα δώσει την εντολή για τη μεγάλη ανατροπή.

Ο χαιρετισμός του κ. Τσίπρα προς τους πολίτες των Σερρών έγινε στο εκλογικό κέντρο του κόμματος στη συμβολή των οδών Π. Τσαλδάρη και Ερμού.

Απάντηση στα όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, έδωσε ο Κώστας Καραμανλής.

Με αφορμή την επίσκεψη στις Σέρρες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τις απόψεις που εξέφρασε δημοσίως, ο υποψήφιος βουλευτής Σερρών και τέως Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής δήλωσε:

“Σήμερα στις Σέρρες ο κ. Τσίπρας απέδειξε ότι ανήκουμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους, εκφράζουμε διαμετρικά αντίθετες πολιτικές αντιλήψεις και αξίες.

Από τη μια πλευρά η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα και από την άλλη ο πολιτικός τυχοδιωκτισμός και ο λαϊκισμός. Από τη μια ο δρόμος της σταθερότητας και της προόδου μέσα στην Ευρώπη και από την άλλη η οπισθοδρόμηση και οι επικίνδυνοι πειραματισμοί με το μέλλον της χώρας.

Δεν ξεχνάμε ότι ο κ. Τσίπρας και το κόμμα του έπαιξαν κορώνα γράμματα τη μεγαλύτερη κατάκτηση των Ελλήνων στη μεταπολίτευση, την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, την οποία σχεδίασε και έφερε σε πέρας ο αείμνηστος Κων/νος Καραμανλής.

Δεν ξεχνάμε ότι ο κ. Τσίπρας, που τώρα επέλεξε τη Μακεδονία για να πολιτευθεί, είναι εκείνος που με περισσή ευκολία υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών.

Δεν ξεχνάμε ότι λίγο πριν χάσει τις εκλογές του 2019 αποφάσισε να αλλάξει τον εκλογικό νόμο για να ξαναβυθίσει τη χώρα σε αστάθεια.

Η επιλογή λοιπόν είναι ξεκάθαρη: προχωράμε μπροστά στην πρόοδο και τη σταθερότητα ή γυρίζουμε πίσω στις περιπέτειες.

Και κάτι πιο προσωπικό: η απόφαση του κ. Τσίπρα να εξαπολύσει επίθεση εναντίον μου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικού καιροσκοπισμού.

Η ανάληψη πολιτικής ευθύνης είναι έννοια άγνωστη για τον κ.Τσίπρα. Όπως άγνωστος του είναι και ο σεβασμός στους πολίτες των Σερρών.

Έρχεται τώρα, μετά από χρόνια αδιαφορίας στην πόλη των Σερρών, να μας υποδείξει με διχαστικό τρόπο ότι πρέπει να ρίξουμε το κάστρο.

Θα ήθελα να πληροφορήσω τον κ. Τσίπρα ότι πράγματι οι Σέρρες είναι κάστρο της Δημοκρατίας.

Κάστρο της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, όπως την όρισε ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, που ξεκίνησε από αυτόν εδώ τον τόπο.

Κάστρο της ελεύθερης επιλογής.

Αυτήν την ελεύθερη επιλογή θα εκφράσουν στις 21 Μαΐου οι πολίτες των Σερρών.

Και θα δώσουν στον κ. Τσίπρα ηχηρή απάντηση”.