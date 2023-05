Πολιτική

Εκλογές 2023 - Κουτσούμπας: καμία ανοχή σε αντιλαϊκές κυβερνήσεις συνεργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ούτε στις δεύτερες εκλογές προβλέπει κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Τι αναφέρει για τις συνεργασίες.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε ότι «ούτε στις δεύτερες εκλογές, αν γίνουν, θα υπάρχει αυτοδυναμία. Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Πάλι σε κυβερνήσεις συνεργασίας θα πάμε, οπότε είναι «τσάμπα» αυτή η ταλαιπωρία.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε αποψινή του συνέντευξη στον τ/σ «Alpha» ερωτηθείς για την εν αναμονή απόφαση του Αρείου Πάγου για το «κόμμα Κασιδιάρη» (σ.σ η συνέντευξη δόθηκε πριν γίνει γνωστή η απόφαση) είπε ότι έγιναν λάθη με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, αναφερόμενος, καταρχήν, τόσο στη καθυστέρηση έναρξης της δίκης της Χρυσής Αυγής και στις καθυστερήσεις της ακροαματικής διαδικασίας.

«Το ότι δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμα η απόφαση στο Εφετείο, είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και φτάσαμε στο «παρά πέντε» να υπάρξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση στη βουλή η οποία δεν λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα, γιατί εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί είναι θέμα στο οποίο πρέπει ο ελληνικός λαός να απαντήσει, πρέπει το πολιτικό σύστημα το ίδιο να απαντήσει και όχι να φτάνουμε στο «παρά πέντε» να κάνουμε νομοθετικές ρυθμίσεις».

«Ο 'Αρειος Πάγος καλείται τώρα, με βάση τη νομοθετική ρύθμιση, να κρίνει αυτή την υπόθεση. Εμείς στη Βουλή δεν ψηφίσαμε αυτή τη ρύθμιση ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι έχει απαράδεκτες επικίνδυνες γενικεύσεις, όχι για σήμερα αλλά για αύριο, για έναν οποιονδήποτε άλλον που θα έρθει σε μία πορεία και μπορεί να βάλει ζητήματα. Είναι άλλο να διαπαιδαγωγούμε το λαό μας ενάντια στο φασισμό, ενάντια στο ναζισμό, ενάντια στις εγκληματικές πράξεις αυτής της ιδεολογίας και αυτού του μορφώματος που εμφανίστηκε ως Χρυσή Αυγή, ή με τα διάφορα άλλα παρακλάδια της στη συνέχεια και διαφορετικό πράγμα να εμφανίζεται τώρα από τα Μέσα Ενημέρωσης - κάποια ΜΜΕ - και ως αντισυστημική δύναμη αλλά και από πολιτικές δυνάμεις» σημείωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Τηλεθέαση - “Καλημέρα Ελλάδα”: Σταθερά πρώτοι και με διαφορά

Εκλογές 2023: “Μπλόκο” στο κόμμα Κασιδιάρη - “Πράσινο φως” στο ΕΑΝ