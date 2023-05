Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: είμαστε κόμμα αντισυστημικού ρεαλισμού και όχι συστημικής κοροϊδίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε κατά την προεκλογική του ομιλία στον Πύργο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Μιλώντας απόψε στον Πύργο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη από τον Άρειο Πάγο αλλά και στον συνεπή χωρίς αστερίσκους αγώνα του κόμματος απέναντι στα νεοναζιστικά μορφώματα.



«Χθες καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή; Χθες μπήκαν στη φυλακή οι δολοφόνοι του Φύσσα και των μεταναστών; Έχουν περάσει χρόνια, νομίζω. Και τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης; Κοίταζε τις δημοσκοπήσεις και έκανε εκτιμήσεις: "Έχει ο Κασιδιάρης κάτω από 3%;Να κατέβει, διότι πέφτει ο πήχης της αυτοδυναμίας". Είδε τους τελευταίους μήνες να ανεβαίνει ο Κασιδιάρης: "Δυσκολεύει η αυτοδυναμία". Και τότε έφερε νόμο κατά της Χρυσής Αυγής. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Αλλά, ποια είναι και η Αριστερά του κ. Τσίπρα; Θέλω πραγματικά να αναρωτηθείτε αν υπάρχει άλλο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη με ανάλογη στάση απέναντι στους νεοναζιστές, όπως αυτή που κρατούν το ΜέΡα25 του κ. Βαρουφάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας σήμερα ευθαρσώς δήλωσε πως "θα ήταν καλύτερα να μην υπήρχαν, αλλά αφού υπάρχουν, δεν μπορούμε να τους απαγορεύσουμε να κατέβουν στις εκλογές". Ο κ. Τσίπρας δεν ψήφισε τον νόμο ώστε να μπει εμπόδιο στην κάθοδο της Χρυσής Αυγής. Τι έχουν να πουν στις οικογένειες των θυμάτων; Δεν είναι μόνο η ιδεολογία. Είναι εγκληματίες, είναι δολοφόνοι που είναι στη φυλακή. Είναι δυνατόν να υπάρχουν κόμματα, που ψαρεύουν στα θολά νερά του νεοναζισμού των δολοφόνων και να μην έχουμε καθαρή στάση σε αυτά τα φαινόμενα; Για αυτό, λοιπόν, μαθήματα προόδου, συνέπειας και αξιοπιστίας δεν δεχόμαστε από τους αριστερούς ψάλτες της Δεξιάς».

Απευθυνόμενος στη νέα γενιά, επισήμανε: «Δεν είναι αντισυστημική η ψήφος στους φονιάδες των μεταναστών και του Φύσσα. Δεν είναι αντισυστημική η ψήφος σε αυτούς οι οποίοι υμνούν τον Χίτλερ, που κατέσφαξε τον ελληνικό λαό. Αντισυστημική είναι η ψήφος σε ένα κόμμα που έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα οικονομικά κατεστημένα, που κρατούν την Ελλάδα δεμένη πίσω. Αντισυστημική είναι η ψήφος σε ένα κόμμα που θέλει να συγκρουστεί με κατεστημένα τα οποία δεν θέλουν μεταρρυθμίσεις. Αυτή είναι η αντισυστημική ψήφος και πραγματικά ζητώ να στηρίξουν τη νέα μας προσπάθεια, διότι είμαστε ένα κόμμα του αντισυστημικού ρεαλισμού και όχι της συστημικής κοροϊδίας».





Υπογράμμισε τη μάχη της αλήθειας απέναντι στον ελιτισμό και τον λαϊκισμό.

«Εκπροσωπώ την αγωνία κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα η πατρίδα μας να γίνει μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα και να μην είναι όμηρος του ελιτισμού του κ. Μητσοτάκη και του λαϊκισμού του κ. Τσίπρα. Αυτό αξίζει ο ελληνικός λαός, τίποτα λιγότερο».

Ήταν επικριτικός για τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ήταν η κυβέρνηση των αρίστων. Άριστος ήταν ο κ. Πάτσης, που αγόραζε τα "κόκκινα δάνεια" του ελληνικού λαού για να κερδοσκοπήσει; Το παρακράτος των υποκλοπών, όπου απεδείχθη περίτρανα ότι παρακολουθούσε εμένα, υπουργούς του και τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα ευρωπαϊκό κράτος εν έτει 2023; Και, μάλιστα, αντί να προχωρήσει στη διερεύνηση της υπόθεσης, συγκάλυψε απόλυτα τον στενότερό του συνεργάτη, τον ανιψιό του. Δισεκατομμύρια ήταν τα υπερκέρδη των τραπεζών και τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης; Επέτρεψε η διαφορά των επιτοκίων καταθέσεων σε σχέση με τα επιτόκια στεγαστικών δανείων να είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη σε βάρος του καταναλωτή. Και έλεγε: "Δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να φορολογήσω τα υπερκέρδη". Λίγες εβδομάδες πριν, οι τράπεζες του έκαναν ένα δωράκι και για κάποιους δανειολήπτες σταθεροποίησαν το στεγαστικό επιτόκιο. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει προτεραιότητα τους πολίτες, τους πολλούς. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μία μόνο προτεραιότητα: Την καρέκλα, την εξουσία και τη στήριξη των ολιγαρχών που τον χαϊδεύουν από τα ΜΜΕ. Γιατί με όλα αυτά δεν έχει ήδη πέσει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία; Γιατί, πολύ απλά, πολλοί πολίτες φοβούνται την επαναφορά του κ. Τσίπρα. Γι’ αυτό, λοιπόν, σήμερα, και εδώ από τον Πύργο, λέμε: Δώστε μας τη δύναμη για να κλείσουμε στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας και τους δύο τραγικούς πρωταγωνιστές των τελευταίων οκτώ ετών» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ο κ. Τσίπρας περιόδευε την Ελλάδα το 2012-14 και έλεγε: "Χρωστάτε; Μην πληρώσετε. Έρχομαι να φέρω τη σεισάχθεια". Είδατε κάποια ρύθμιση στα δάνειά σας; Τι αποδείχθηκε η σεισάχθεια του κ. Τσίπρα; "Κόκκινα δάνεια" αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ από συνεταιρισμούς, αγρότες, κτηνοτρόφους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν παραδοθεί στα funds, στα "κοράκια" που εκβιάζουν τον ελληνικό λαό και το 2015 πήραν τα "κόκκινα δάνεια" με την υπογραφή του κ. Τσίπρα, με δικό του νόμο. Και έχει το θράσος να επικαλείται τη δήθεν πίεση της τρόικας. Μα και την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, πίεσε η τρόικα, αλλά, εμείς δεν πουλήσαμε τα "κόκκινα δάνεια" στα funds. Εμείς φέραμε την καθολική προστασία στην α' κατοικία του Έλληνα με το νόμο του 2010, τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης εξόντωσε πριν από τρία χρόνια» επισήμανε ως προς τις πολιτικές παλινωδίες του ΣΥΡΙΖΑ.

«Κύριε Τσίπρα, εμείς στα ψηφοδέλτιά μας δεν έχουμε κανένα δεξιό παράγοντα ούτε του Καραμανλή ούτε του Σαμαρά ούτε του Μητσοτάκη. Τη Νέα Δημοκρατία της χρεοκοπίας να την ψάξεις στα ψηφοδέλτιά σου, με τα “ορφανά” του κ. Καμμένου και τον κ. Αντώναρο» απάντησε αιχμηρά ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, σχολίασε: «Ο κ. Τσίπρας πήγε στη Γερμανία και είδε τον κ. Σολτς. Δεν άκουσα να λέει τη λέξη "εμπάργκο εξοπλισμών" για την Τουρκία των προκλήσεων, αλλά ακούσαμε να λέει για τη δήθεν νέα συμφωνία των “Πρεσπών του Αιγαίου”. Δεν έβαλε ακόμη μυαλό από την προηγούμενη συμφωνία των Πρεσπών; Πρέπει, λοιπόν, να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ποιος θα είναι ο συνομιλητής του. Διότι, υποστηρίζει ότι αν αλλάξει η κατάσταση με τον Ερντογάν και έρθει ο Κιλιντσντάρογλου, "θα μπορέσουμε να κάνουμε τη συμφωνία των Πρεσπών του Αιγαίου". Μα, ο κ. Κιλιντσντάρογλου, κ. Τσίπρα, προβαίνει σε χειρότερες προκλήσεις αναφορικά με τα νησιά μας από ό,τι ο κ. Ερντογάν. Ποιο, λοιπόν, είναι το σχέδιο αυτής της συμφωνίας;» αναρωτήθηκε με νόημα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Αναστέλλονται οι δίκες και οι πλειστηριασμοί

Μητσοτάκης: Θέλουμε να φέρουμε μια επανάσταση στην αναμόρφωση του ΕΣΥ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι