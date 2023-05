Πολιτική

Εκλογές - ΝΔ: Νέο προεκλογικό σποτ για τον τομέα της Υγείας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας της ΝΔ με τίτλο: «Για μία καλύτερη Δημόσια Υγεία, για όλους».

Στη δημοσιότητα έδωσε η Νέα Δημοκρατία το νέο της σποτ που αναφέρεται στον τομέα της Υγείας με αφορμή τις προσεχείς εκλογές.

Το βίντεο που έχει κοινοποιηθεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρεται στις αλλαγές που έγιναν στο ΕΣΥ τα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της, ενώ έστειλε το μήνυμα πως «η Δημόσια Υγεία άντεξε στον covid».

«Η δημόσια υγεία άντεξε στον covid. Η δημόσια υγεία νοσεί εδώ και δεκαετίες. 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας, 10.000 γιατροί και νοσηλευτές, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλους, δεν γυρίζουμε πίσω, προχωράμε μπροστά, σταθερά, τολμηρά, μπροστά», αναφέρεται στο βίντεο που αφορά τον τομέα της Υγείας.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός δημοσίευσε σχετικό βίντεο στο Facebook, όπου σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης, «Για μία καλύτερη Δημόσια Υγεία. Για όλους».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Αναστέλλονται οι δίκες και οι πλειστηριασμοί

Μητσοτάκης: Θέλουμε να φέρουμε μια επανάσταση στην αναμόρφωση του ΕΣΥ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι