Κόσμος

Γάζα: Εκεχειρία μετά τις ρουκέτες και τα αεροπορικά πλήγματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατάπαυση του πυρός συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών που προχώρησαν σε νέο γύρο εχθροπραξιών.

Το Ισραήλ και παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας συμφώνησαν να κηρυχθεί τις πρώτες πρωινές ώρες κατάπαυση του πυρός, μετά τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τον αποκλεισμένο θύλακα και τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε αντίποινα, που ακολούθησαν τον θάνατο παλαιστίνιου απεργού πείνας σε ισραηλινή φυλακή.

Η «αμοιβαία και ταυτόχρονη» κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 03:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Συμφωνήθηκε με μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και του ΟΗΕ, διευκρίνισαν παλαιστίνιοι αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ: Απολογούνται οι συλληφθέντες

Mutua Madrid Open: Συγκλονιστική Σάκκαρη στα ημιτελικά

“The 2Night Show”- Πέτρος Κωστόπουλος: Το Ευρωκοινοβούλιο, ο χωρισμός και η επιστροφή