Ελ. Βενιζέλος: Είχε στη βαλίτσα του ναρκωτικά

Ηρωίνη και κοκαΐνη βρέθηκαν στις βαλίτσες ενός άνδρα που αφίχθη στο Ελ.Βενιζέλος.

Συνελήφθησαν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (2-5-2023) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 41χρονος Νιγηριανός, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι αστυνομικοί στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, από χώρες της Αφρικής, εντόπισαν τον 41χρονο, ο οποίος αφίχθη αεροπορικώς στη χώρα μας, προερχόμενος από τη Νιγηρία.

Εντός των αποσκευών του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.415 γραμμ. κοκαΐνης και 1.341 γραμμ. ηρωίνης. Επίσης, κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

