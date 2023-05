Αθλητικά

Madrid Open: Ο Τσιτσιπάς άνετα στους προημιτελικούς

Νίκη - πρόκριση για τον Έλληνα πρωταθλητή στο τουρνουά της Μαδρίτης.

Χωρίς να «πατήσει το γκάζι» σε κανένα χρονικό σημείο του αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε άνετα στους προημιτελικούς του Madrid Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 2-0 (6-3, 6-1) επί του Ισπανού, Μπερνάβες Θαπάτα Μιράγες, μέσα σε 74 λεπτά και για 2η συνεχόμενη χρονιά (3η στην καριέρα του) θα βρίσκεται στους «8» καλύτερους τενίστες του τουρνουά Masters 1000 της ATP.

Εκεί θα βρει απέναντί του τον Γερμανό lucky loser, Γιαν Λέναρντ Στρουφ, ο οποίος χρειάστηκε τρία σετ και 2.5 ώρες για να λυγίσει τον Αργεντινό Πέδρο Κατσίν με 7-6(7), 6-7(7), 6-3.

Το νο5 της παγκόσμιας κατάταξης πέτυχε την 23η νίκη του στη σεζόν επί συνόλου 29 αγώνων που έχει δώσει, ενώ πανηγύρισε για 11η φορά στην ισπανική πρωτεύουσα στις 15 συνολικά παρουσίες του εκεί. Παρουσιάστηκε αρκετά «διαβασμένος» απέναντι στον Μιράγες και παίζοντας με σοβαρότητα σε όλο το ματς έφτασε πολύ εύκολα στο στόχο του.

Παρότι ο 24χρονος δεν είχε τα ποσοστά στο σερβίς του όπως στην πρεμιέρα του με τον Ντόμινικ Τιμ, κερδίζοντας το 67% των πόντων στο πρώτο (16/24), αλλά και το 53% στο δεύτερο (9/17), ήταν, όμως, πολύ καλός πάνω στον φιλέ (14/20), ενώ στις επιστροφές το ποσοστό του έφτασε το 63% (39/62). Από την άλλη, ο αντίπαλός του βρέθηκε σε πολύ κακό βράδυ από το σερβίς του κι από τη στιγμή που είδε τον Τσιτσιπά να ξεφεύγει ήταν αδύνατο να τον παρακολουθήσει.

Οι δύο τενίστες έφτασαν συνολικά σε 5 μπρέικ στο πρώτο σετ, με τον Τσιτσιπά να πετυχαίνει τρία συνεχόμενα και να προηγείται με 4-3. Με ένα ακόμη μπρέικ μετά δεν είχε κανένα πρόβλημα να κλείσει το πρώτο σετ και να προηγηθεί (6-3). Στο δεύτερο τα πράγματα ήταν ακόμη πιο απλά για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος από τη στιγμή που προηγήθηκε δεν κοίταξε ξανά πίσω του και με 6-2 πήρε το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς.

