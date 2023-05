Αθλητικά

Οπαδική βία – Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για την επίθεση σε 16χρονο

Στο νοσοκομείο παραμένει ο 16χρονος που δέχθηκε επίθεση το απόγευμα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Οι δηλώσεις της μητέρας του για το περιστατικό.

Ένας νεαρός, 21 ετών, συνελήφθη και αναζητείται ο συνεργός του, για περιστατικό ξυλοδαρμού, με οπαδικά κίνητρα, που συνέβη χθες το απόγευμα στην περιοχή της Ευαγγελίστριας, στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος 16χρονου.

Οι δύο δράστες, αφού προκάλεσαν σωματικές βλάβες στο ανήλικο θύμα, του πήραν την ζακέτα που φορούσε, με διακριτικά ομάδας. Ο 16χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ άμεσα ξεκίνησαν αστυνομικές αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών.

Αργά το βράδυ συνελήφθη ο ένας εξ αυτών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και επιπλέον για ληστεία. Ο 21 ετών συλληφθείς, αλβανικής καταγωγής, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ οι έρευνες για τον συνεργό του συνεχίζονται.

Μητέρα θύματος: Δέχθηκε επίθεση κι άλλος νεαρός

Δηλώσεις έκανε η μητέρα του 16χρονου θύματος, λέγοντας πως το παιδί έχει πολλά τραύματα στο πρόσωπό του, αλλά και εξάρθρωση ώμου.

Περιγράφοντας την επίθεση είπε πως, «το παιδί ήταν κάτω από το σπίτι του φίλου του, τους επιτέθηκαν και άρχισε να τρέχει. Προσπάθησαν να του βγάλουν τη ζακέτα που είχε διακριτικά της ομάδας του κι εκείνος άνοιξε τα χέρια του, για να βγει πιο εύκολα η ζακέτα κι έτσι έπαθε εξάρθρωση ώμου».

Επιπλέον, νεαρός που είδε το περιστατικό από το μπαλκόνι του, κατέβηκε να βοηθήσει κι δέχθηκε κι αυτός επίθεση.

Τέλος, η γυναίκα είπε πως, το παιδί είναι καλά και παραμένει προληπτικά στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς».

