Εκλογές 2023: Γεωργαντάς, Νεφελούδης και Δουδώνης για το μπλόκο του Αρείου Πάγου

Τι είπαν οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές, που αντιπαρατέθηκαν στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσεις για τις εκλογές της 21ης Μαΐου οι υποψήφιοι όλων των κομμάτων συνεχίζουν τις εμφανίσεις και τις τοποθετήσεις τους για τα μείζονα ζητήματα και για τα διλήμματα των εκλογών.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», το πρωί της Τετάρτης η συζήτηση στο πολιτικό πάνελ επικεντρώθηκε στο "μπλόκο" του Αρείου Πάγου στο κόμμα Κασιδιάρη, την ακρίβεια, ενώ στο επίκεντρο και αυτής της πολιτικής συζήτησης βρέθηκε το θέμα για ενδεχόμενο συνεργασιών των κομμάτων μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Στο στούντιο της εκπομπής «διασταύρωσαν τα ξίφη τους» οι:

Γεώργιος Γεωργαντάς, υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Κιλκίς

Ανδρέας Νεφελούδης, υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στη δυτική Αττική

Παναγιώτης Δουδώης, υποψήφιος Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ