Καιρός: Ο Απρίλης του 2023 ο ψυχρότερος των τελευταίων ετών

Πού σημειώθηκε η μεγαλύτερη συγκριτικά πτώση της θερμοκρασίας. Οι μεγαλύτερες αρνητικές αποκρίσεις θερμοκρασίας.

Τον φετινό Απρίλιο η μέση τιμή των μέγιστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε χαμηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019, σύμφωνα με το δίκτυο 51 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr που λειτουργούν από το 2010 μέχρι σήμερα.

Για ορισμένες περιοχές ήταν ο ψυχρότερος μήνας για Απρίλιο την τελευταία 14ετία. Στη Θεσσαλία οι αποκλίσεις θερμοκρασίας πέρασαν σε αρνητικό πρόσημο μετά από εννιά μήνες (από τον Αύγουστο 2022), ενώ και στη Μακεδονία η μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασία ήταν για πρώτη φορά αρνητική από τον Σεπτέμβριο 2022.

Για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου ήταν ο πιο ψυχρός Απρίλιος από το 2010. Για τη Στερεά και Βόρεια Ελλάδα, και την Πελοπόννησο ήταν ο δεύτερος πιο ψυχρός μήνας μετά το 2011.

Στη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και οι 30 ημέρες του μήνα ήταν ψυχρότερες από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019. Στην 'Αρτα και τον Πύργο Ηλείας σημειώθηκαν 29 ημέρες αρνητικών αποκλίσεων της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -1,6°C, με 24 από τις 30 ημέρες του μήνα να είναι ψυχρότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη η μέση μέγιστη θερμοκρασία κυμάνθηκε 2.1°C χαμηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019 και καταγράφηκαν 26 ημέρες αρνητικών αποκλίσεων.

Οι μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν μεταξύ 8-11 Απριλίου, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν τις τρεις πρώτες ημέρες του μήνα.

