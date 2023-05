Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Νεαρός απείλησε με αεροβόλο 60χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον 24χρονο. Τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή του.



Ένας 24χρονος συνελήφθη την Τρίτη 2 Μαΐου, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο φερόμενος ως δράστης κατά την διάρκεια επεισοδίου που είχε με 60χρονο, στην οδό Μυριοφύτου, έβγαλε ένα αεροβόλο όπλο και τον απείλησε.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν τον 24χρονο, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν και δύο στιλέτα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Σμύρνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ: Απολογούνται οι συλληφθέντες

Ο Νίκος Γκάλης επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ (εικόνες)

“The 2Night Show” - Αλιμπέρτη: Το “Ζήσε Αλλιώς”, η αποχή 14 χρόνων από την τηλεόραση και η Πάρος