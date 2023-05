Κοινωνία

Στάθα Αλεξανδροπούλου - Καραϊβάζ: Δικαίωση θα ήταν να γυρίσει πίσω ο Γιώργος

Με τη φωνή της να σπάει, η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάζ, "ράγισε" καρδιές μιλώντας για τον άνθρωπο της ζωής της που δολοφονήθηκε πριν από δύο χρόνια.

Δύο χρόνια μετά την εν ψυψρώ δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, οι αρχές έχουν ήδη συλλάβει δύο άτομα, και συνεχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης, ώστε να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται. Ήδη στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, γίνονται αναφορές και σε τρία ακόμη πρόσωπα.

Η χήρα του αδικοχαμένου Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθα Αλεξανδροπούλου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" για τις εξελίξεις σχετικά με την δολοφονία του, αλλά και τις αρχές και το ήθος του.

Αναφερόμενη στις δύο συλλήψεις, η κ. Αλεξανδροπούλου, σημείωσε πως η εξέλιξη «δεν αποτελεί δικαίωση για μένα, δικαίωση για μένα θα ήταν εάν γυρνούσε ο Γιώργος πίσω".

Η ίδια περιγράφει ότι "ο Γιώργος ήταν πολύ προστατευτικός, πολύ δοτικός με ιδιαίτερο χιούμορ", είπε και συνέχισε "Μου λείπει ο ίδιος ο Γιώργος, η δύναμή του, η συντροφικότητά του, το γέλιο του. Είναι δύσκολη η καθημερινότητα χωρίς τον Γιώργο".

Ερωτηθείσα αν θα παρεβρεθεί στην δικαστική αίθουσα είπε "θα πάω γιατί πρέπει να πάω".

Στη συνέχεια στην εκπομπή του ΑΝΤ1, μίλησε ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης για την υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ.

"Στην περίπτωση της υπόθεσης Καραϊβάζ έγινε μία μεγάλη έρευνα", είπε.

"Νομίζω η απολογία των συλληφθέντων θα κρατήσει πάρα πολλές ώρες. Τα στοιχεία που αναμένεται να πάρει ο ανακριτής θα φέρουν κι νέες συλλήψεις", εκτίμησε ο Γιώργος Καλλικμάνης.

Τέλος, είπως πως "ο Γιώργος Καραϊβάζ έκανε κάποιες επαφές στο πλαίσιο του ρεπορτάζ με πολύ επικίνδους ανθρώπους".

