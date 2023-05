Οικονομία

Παράνομη δόμηση: Έλεγχοι και συλλήψεις σε Μύκονο, Τήνο και Ρόδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι αστυνομικοί έλεγχοι για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.



Οι στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης συνεχίζονται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ελέγχων την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023:

Στη Μύκονο, εντοπίσθηκε ημιτελής διώροφη κατοικία στην οποία διαπιστώθηκαν πρόσφατες εργασίες επέκτασης με οικοδομικά υλικά χωρίς άδεια.

Στη Ρόδο, πρωινές ώρες συνελήφθη ένας ημεδαπός γιατί προέβη στην εναπόθεση οικοδομικών υλικών σε χώρο αιγιαλού με σκοπό τη πραγματοποίηση παράνομων εργασιών, ενώ στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν τσιμεντένιες βάσεις ομπρελών και άλλα κατασκευαστικά υλικά.

Ενώ, απογευματινές ώρες συνελήφθησαν δύο ημεδαποί γιατί πραγματοποιούσαν παράνομες εργασίες σε παραλιακή επιχείρηση, καθώς και σε χώρο αιγιαλού μπροστά από αυτήν.

Στην Τήνο, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί και αλλοδαπός γιατί διαπιστώθηκε ότι προέβαιναν σε οικοδομικές εργασίες χωρίς άδεια εξωτερικά υφιστάμενου οικήματος.

Κατασχέθηκαν εργαλεία και οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες εργασίες.

Σε βάρος των δραστών σχηματίσθηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ενημερώθηκαν οι συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Εν τω μεταξύ, συνελήφθησαν την Τρίτη 2 Μαΐου στην Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, πέντε άτομα, ένας Έλληνας και τέσσερις αλλοδαποί, για παράνομες οικοδομικές εργασίες και απασχόληση μη νόμιμου αλλοδαπού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες το απόγευμα στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης καταγγελιών και στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης διαπιστώθηκε ότι, οι δράστες προέβαιναν σε παράνομες εργασίες διαμόρφωσης χώρου αιγιαλού μπροστά σε ξενοδοχειακή επιχείρηση αλλοιώνοντας την μορφολογία του εδάφους και της παραλίας.

Επιπλέον, προέκυψε ότι ο ένας αλλοδαπός διέμενε, απασχολούταν-εργαζόταν παράνομα και σε βάρος του κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής στη χώρα του.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκαν. Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις ενημερώθηκαν οι συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Μενούνος: Διαγνώστηκε με καρκίνο πριν γίνει μητέρα (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Στέψη Καρόλου: Τα ρούχα που θα φορέσει ο βασιλιάς (βίντεο)

Ιταλία: Νεκρή 16χρονη από ηλεκτροπληξία - Έπεσε στην μπανιέρα το κινητό που φόρτιζε