Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές την 27η εβδομάδα

Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα προϊόντα και τις τιμές στο "καλάθι του νοικοκυριού".

Στο 93,83% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Kαλάθι του Nοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 27η εβδομάδα εφαρμογής του (3/5/2023 -9/52023), ενώ η μεσοσταθμική αξία του είναι μειωμένη κατά -1,1% συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ειδικότερα, από το σύνολο 1134 προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα:

στα 55, ποσοστό 4,85%, η τιμή μειώθηκε,

στα 1009, ποσοστό 88,98%, η τιμή παρέμεινε σταθερή

και σε 70, ποσοστό 6,17%, η τιμή αυξήθηκε.

Στο 93,83% των προϊόντων στο «Kαλάθι του Nοικοκυριού» οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 27η εβδομάδα εφαρμογής του (3-9/5/2023)https://t.co/tLFlINHRwL pic.twitter.com/XnJtl2XwQD

— Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (@MinDevGR) May 3, 2023

