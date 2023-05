Πολιτισμός

Ντέιβιντ Χάρλεϊ: Στην Ακρόπολη ο Γενικός Κυβερνήτης της Αυστραλίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσαν ο Βασίλης Κικίλιας και ο Γενικός Κυβερνήτης της Αυστραλίας από την Ακρόπολη.



Τον Γενικό Κυβερνήτη της Αυστραλίας Ντέιβιντ Χάρλεϊ συνόδευσε το απόγευμα της Τρίτης ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε επίσκεψη και περιήγηση στο βράχο της Ακρόπολης.

Ο κ. Κικίλιας ενημέρωσε τον Ντέιβιντ Χάρλεϊ για το άνοιγμα των πτήσεων φέτος από την Αυστραλία στη χώρα μας και για την έναρξη της λειτουργίας γραφείου του ΕΟΤ στη Μελβούρνη όπου είναι πολύ ισχυρή η ελληνική ομογένεια. “Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να ανοίξουμε γραφείο του ΕΟΤ στη Μελβούρνη και να ικανοποιήσουμε το αίτημα της ελληνικής κοινότητας” ανέφερε ο Υπουργός Τουρισμού, υπογραμμίζοντας τους δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες και τη συμβολή των ταξιδιωτικών ροών από τη νησιωτική ήπειρο στη φετινή τουριστική σεζόν της χώρας μας.

Παρά την έντονη βροχόπτωση, οι κ.κ. Κικίλιας και Χάρλεϊ ξεναγήθηκαν σε όλο τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης με τον Γενικό Κυβερνήτη της Αυστραλίας να εκφράζει τον θαυμασμό του για τη μοναδική αρχιτεκτονική και την ελληνική ιστορία.

"Αυτή είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτομαι την Ακρόπολη και πάντα με ενθουσιάζει, καθώς όταν ήμουν νεαρός ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Το να βρίσκομαι εδώ γεμίζει την καρδιά μου με ευτυχία, απλώς βλέποντας πόσο μεγαλειώδη είναι αυτά τα έργα. Ολόκληρη η ιστορία συναντιέται σε αυτό το σημείο και είναι υπέροχο να το επισκέπτεται κάποιος” δήλωσε o κ. Χάρλεϊ, σημειώνοντας ότι ο βροχερός καιρός δεν θα μπορούσε να τον αποτρέψει από αυτή την επίσκεψη στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Ειδήσεις σήμερα:

Βελιγράδι: Πυροβολισμοί σε δημοτικό σχολείο (εικόνες)

Δολοφονία Καραϊβάζ: Απολογούνται οι συλληφθέντες

“The 2Night Show” - Αλιμπέρτη: Το “Ζήσε Αλλιώς”, η αποχή 14 χρόνων από την τηλεόραση και η Πάρος