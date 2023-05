Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Η έκλειψη Σελήνης και οι δυσκολίες που φέρνει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Το καμπανάκι του κινδύνου έκρουσε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Τετάρτη.

Εξηγώντας γιατί η είπε ότι μπορεί σήμερα η Σελήνη να είναι στον Ζυγό και να δείχνει κάποιες καλές σχέσεις, όμως η έκλειψη που πραγματοποιείτα στο ζώδιο του Σκορπιού στις 5 Μαϊου δημιουργεί προβλήματα, θα επηρεάσει τις ανθρπώπινες σχέσεις και θα αλλάξει τη ροή πολλών καταστάσεων.

Τα ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι Ταύροι, Λιοντάρια, Σκορπιοί και Υδροχόοι που είναι γεννημένοι στο 2ο δεκαήμερο.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιεργούσαν κάνναβη σε βίλες (εικόνες)

Δολοφονία Καραϊβάζ: Απολογούνται οι συλληφθέντες

Θανάσης Βέγγος: Ο “καλός μας άνθρωπος”