Αθλητικά

Οπαδική βία – Μητέρα 16χρονου Σκέφτηκα ότι έχασα το παιδί μου, μου ήρθε ο Άλκης στο μυαλό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα του 16χρονου και η κατάσταση της υγείας του.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Θύμα επίθεσης με οπαδικά κίνητρα έπεσε ένας 16χρονος στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες των χτύπησαν και του αφαίρεσαν τη ζακέτα που φορούσε με διακριτικά ομάδας της πόλης.

«Σκέφτηκα έχασα το παιδί μου. Μου ήρθαν οι εικόνες του Άλκη στο μυαλό. Τον χτυπούσαν με μπουνιές κλωτσιές. Δεν είπαν τίποτα», δήλωσε η μητέρα του.

Βράδυ Τρίτης. Ο 16χρονος περπατά αμέριμνος στην περιοχή της Ευαγγελίστριας στη Θεσσαλονίκη. Για κάποια φανατισμένα μυαλά έκανε το λάθος να φορά ζακέτα ομάδας που δεν υποστηρίζουν. Τον χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές για να την πάρουν ως λάφυρο, σε έναν ακήρυχτο ομαδικό πόλεμο δίχως νόημα.

«Οι δράστες επιτέθηκαν στον 16χρονο στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Καραολή και Πανεπιστημίου. Από την μανία των χούλιγκαν δεν ξέφυγε ούτε ένας 20χρονος που προσέτρεξε να βοηθήσει τον ανήλικο», περιέγραψε ένας αυτόπτης.

Η μητέρα του 16χρονου συγκλονίζει. Βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του γιου της στο νοσοκομείο Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστεί το Θεό που δεν συνέβη κάτι χειρότερο καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Όπως περιέγραψε σε δηλώσεις της, «το παιδί ήταν κάτω από το σπίτι του φίλου του, τους επιτέθηκαν και άρχισε να τρέχει. Προσπάθησαν να του βγάλουν τη ζακέτα που είχε διακριτικά της ομάδας του κι εκείνος άνοιξε τα χέρια του, για να βγει πιο εύκολα η ζακέτα κι έτσι έπαθε εξάρθρωση ώμου».

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 21χρονου που φέρεται να είναι ο ένας από τους δύο δράστες τους οπαδικού επεισοδίου, ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό του δευτέρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ: Απολογούνται οι συλληφθέντες

Ο Νίκος Γκάλης επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ (εικόνες)

Ant1news - Πες την γνώμη σου: Η ψηφοφορία για την τεκνοθεσία από ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια