Κοινωνικός Tουρισμός: Πότε “λήγουν” τα voucher

Μέχρι πότε μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή τους οι δικαιούχοι. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.



Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2023 οι κάτοχοι επιταγών κοινωνικού τουρισμού 2022-2023 θα μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι δικαιούχοι επιταγών που δεν θα ενεργοποιήσουν την επιταγή τους έως τις 31 Ιουλίου 2023 δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα επόμενα δύο προγράμματα κοινωνικού τουρισμού των περιόδων 2023-2024 και 2024-2025.

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο.

Ειδικά, σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στον νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν, ενώ στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και της Σάμου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ενισχυμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προβλέπει μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα, αλλά και αυξημένες τιμές επιδότησης για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

