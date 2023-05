Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Τα θέματα της Τετάρτης (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα. Πάρτε μία "γεύση" από το επεισόδιο της Τετάρτης.



Το «Ζήσε αλλιώς» και η Σοφία Αλιμπέρτη αναζητούν, ρωτούν και μαθαίνουν όλα όσα μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ψυχικής και σωματικής μας υγείας και ευεξίας.

Μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα της εκπομπής, έδειξαν χθες, Τρίτη 2 Μάϊου, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη ζώνη μετάδοσής της στο γυναικείο κοινό 15-24 η τηλεθέαση της εκπομπής χτύπησε κόκκινο με ποσοστό 42,4% ενώ στο ανδρικό 25-34 σημείωσε 17,5%.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι τελικά το ροχαλητό; Ο Ειδικός Ιατρός Ύπνου, Χαράλαμπος Μερμίγκης μάς ενημερώνει για το αν πρέπει να ανησυχήσουμε ή να… κοιμηθούμε ήσυχοι! Επίσης, ο Κώστας Κόκλας μοιράζεται μαζί μας το χρόνιο πρόβλημα της υπνικής άπνοιας που τον ταλαιπωρεί. Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Κώστα Κόκλα, που θα προβληθεί σήμερα στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»:

Η Μπέσσυ Αργυράκη ζητάει από τον Κωνσταντίνο Ξένο να τη βοηθήσει να πετύχει τοπικό αδυνάτισμα! Πόσο εφικτό είναι άραγε να χάσει κανείς κιλά από το σημείο του σώματος που επιθυμεί; Δείτε ένα απόσπασμα από τη σημερινή εμφάνιση της Μπέσσυς Αργυράκη στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»:

Καθαρίζουμε τους δύσκολους λεκέδες από τα στρώματά μας, με τη βοήθεια του σύμβουλου καθαριότητας, Φοίβου Μπέλλου.

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα γυαλιά ηλίου. Η οπτικός – οπτομέτρης, Μαρία Ταρασούδη αναδεικνύει μύθους και καταρρίπτει αλήθειες.

Αυχενικό σύνδρομο: Ο Χειρουργός - Ορθοπεδικός, Γιώργος Χλωρός μάς εξηγεί τι είναι το αυχενικό σύνδρομο και αν υπάρχει τρόπος να το προλάβουμε πριν εμφανιστεί.

