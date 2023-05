Συνταγές

Κοτόπουλο λεμονάτο με ρύζι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μία εύκολη και γρήγορη συνταγή κατσαρόλας ετοίμασε στην εκπομπή "Το Πρωινό" η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Κοτόπουλο λεμονάτο κατσαρόλας, μία συνταγή εύκολη και γρήγορη που θυμίζει μαμά έφτιαξε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου θυμίζει αλά κρεμ, σερβίρεται με ρύζι πιλάφι και είναι ένα καθημερινό φαγητό για όλη τη οικογένεια. Συνοδεύετεαι το με λίγη μουστάρδα και απογειώστε το πιάτο σας!

Για το κοτόπουλο λεμονάτο κατσαρόλας

1 κοτόπουλο (γύρω στα 1.300 γρ. κομμένο σε κομμάτια ή 3 φιλέτα στήθος κοτόπουλου κομμένα σε μεγάλα κομμάτια)

4 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκελ. σκόρδο ολόκληρη

1 μέτριο καρότο ολόκληρο

1/2 κρεμμύδι

1/2 φλ. λευκό ξηρό κρασί

1 πρέζα/ες μοσχοκάρυδο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

1 κ.σ. κορν φλάουρ

1 μέτριο ζουμερό λεμόνι (χυμό)

Για το πολύχρωμο ρύζι

2 φλ. ρύζι μακρύκοκκο

1/4 φλ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 καρότο ψιλοκομμένο

1 φλ. αρακά

2 κ.σ. άνηθο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

