Εκλογές 2023: Γκελεστάθη - Λεβέντη - Παπαδάκη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιες στις εκλογές της 21ης Μαΐου, αντίστοιχα με την ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αντιστοίχως, διασταύρωσαν τα ξίφη τους για τα θέματα της επικαιρότητας.

Καθώς απομένουν 18 ημέρες για τις κάλπες, οι προεκλογικές μάχες μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών όλων των κομμάτων «χτυπούν κόκκινο», με αιχμή τα θέματα της επικαιρότητας, που απασχολούν την κοινωνία.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Τετάρτη, η πολιτική αντιπαράθεση είχε «άρωμα γυναίκας», καθώς ξιφούλκησαν κατά αλλήλων, κυρίως με αιχμή τις εξελίξεις με το «μπλόκο» για την κάθοδο του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές, οι:

Ιωάννα Γκελεστάθη , υποψήφια βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στο Νότιο Τομέα Αθηνών

, υποψήφια βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στο Νότιο Τομέα Αθηνών Αγγελική Λεβέντη , υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική

, υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική Δώρα Παπαδάκη, υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ στο Νότιο Τομέα Αθηνών.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με την Μαρία Σαράφογλου:

