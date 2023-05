Κοινωνία

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κεραυνούς και καταιγίδες

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο "μάτι" της κακοκαιρίας.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες Τετάρτη επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο αναλυτικά:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και από ισχυρούς ανέμους προβλέπονται:

1. Σήμερα Τετάρτη (03-05-2023)

α) στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

β) στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά και τη δυτική και βόρεια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες.

2. Αύριο Πέμπτη (04-05-2023)

α) στο Ιόνιο (πλην της περιοχής της Κέρκυρας) έως και το απόγευμα

β) στη Στερεά και την Πελοπόννησο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

