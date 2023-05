Κόσμος

Ελληνοτουρκικά - Ακάρ: Ο πλούτος του Αιγαίου να μοιραστεί και στις δύο πλευρές

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στην επέκταση του μορατόριουμ, ενώ κατηγόρησε την Ελλάδα για αμφιταλαντεύσεις. Τι είπε για την Κύπρο.

Επανήλθε στο θέμα της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ.

Σε συνέντευξη εφ' όλης της ύλης που παραχώρησε στο Haber Global, ο Ακάρ αναφέρθηκε στην επέκταση του μορατόριουμ -από Μάιο ώς Οκτώβριο-, ενώ κατηγόρησε την Ελλάδα για αμφιταλαντεύσεις, επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει κανένα τετελεσμένο γεγονός και τόνισε ότι θα προστατευτούν τα δικαιώματα «της Τουρκίας και των Κύπριων αδερφών μας» στην Κύπρο.



Αναλυτικά:



Ερώτηση: Πότε θα φτάσει στη Σμύρνη το TCG Anadolu; Θα ήθελα να περάσω και στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Ο Έλληνας Π/Θ δήλωσε: ‘Η Τουρκία να εγκαταλείψει τη Γαλάζια Πατρίδα αν θέλει να είναι καλά μαζί μας’. Εσείς προσπαθείτε πάρα πολύ. Καταφέρατε τελικά να φέρετε τον [Έλληνα] Υπουργό Άμυνας στην Τουρκία μετά από ενάμιση χρόνο κουβέντας. Ήρθε μάλιστα στο Hatay. Πιστεύετε ότι αυτά τα λόγια τα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός επειδή γίνονται εκλογές στη χώρα του;



Χουλουσί Ακάρ: "Τώρα βέβαια οι εκλογές έχουν σίγουρα επιρροή. Ωστόσο, συνεχίζουμε τις συνομιλίες μας με τον Υπουργό Άμυνας της αξιότιμης ομολόγου μας Ελλάδας. Εκεί έγινε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα, φυσικά είναι πηγή θλίψης για εμάς. Εκφράσαμε τα συλλυπητήριά μας στους ομολόγους μας. Είχαμε εδώ έναν σεισμό μεγάλης κλίμακας και μας έδειξαν την απαραίτητη ευγένεια συλλυπούμενοι. Σαν συνέχεια, ήρθαν στο Χατάι. Βρεθήκαμε εκεί, μιλήσαμε, ανταλλάξαμε πληροφορίες. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα μεταξύ μας θέματα. Επιθυμία μας, όπως λέγαμε πάντα, είναι ο πλούτος του Αιγαίου να αποτελέσει πόρο και για τις δύο πλευρές. Οι κάτοικοι εκατέρωθεν να επωφελούνται από τον πλούτο του Αιγαίου με δίκαιο τρόπο. Να συνεχίσουμε επίσης τη συνεργασία μας σε πολλούς άλλους τομείς, ιδιαίτερα στον τουρισμό. Έχουμε ένα moratorium που εφαρμόστηκε το 1988.

Αυτό σημαίνει: Μεταξύ 15 Ιουνίου και 15 Σεπτεμβρίου, ας μην προβαίνουμε σε ασκήσεις ή στρατιωτικές δραστηριότητες, ας μην επηρεάζουμε αρνητικά τον τουρισμό. Μάλιστα, κατά τις συνομιλίες που είχαμε εκεί (σ.σ. Hatay) μιλήσαμε για παράτασή του, ξεκινώντας τον Μάιο αντί για τον Ιούνιο και τελειώνοντας τον Οκτώβριο αντί για τον Σεπτέμβριο. Από την πλευρά μας, δηλώσαμε ότι είμαστε πρόθυμοι και υποστηρικτικοί σε αυτό το θέμα και ότι μόνος μας στόχος είναι να ζούμε με ειρήνη και ηρεμία βάσει αμοιβαίου σεβασμού. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας μέσω διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας. Από αυτή την άποψη, υπάρχουν κάποιες αμφιταλαντεύσεις στον γείτονά μας.

Περιμένουμε με ελπίδα ότι θα βρουν τον σωστό δρόμο και θα έρθουν στη θέση που πρέπει από αυτή την άποψη. Όπως λέμε πάντα, δεν θα [επιτρέψουμε να] παραβιαστούν τα δικαιώματά μας και τα δικαιώματα των Κυπρίων αδελφών μας, ειδικά στην Κύπρο. Παράλληλα, δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός. Επομένως, οι δηλώσεις μας δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως απειλή. Δεν είναι απειλή. Όπως δεν είναι αδυναμία να λέμε ‘ας κάτσουμε να μιλήσουμε’, αυτό πρέπει να γίνει καλά κατανοητό. Ας μιλήσουμε ως δύο πολιτισμένες χώρες και ας λύσουμε το πρόβλημα μαζί. Έχουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι κάτι που δημιουργείται εδώ και πολλά χρόνια. Μιλήσαμε με συνομιλητές μας στο ΓΕΣ. Τότε, έλεγαν πως ο δικός μας ΓΕΕΘΑ και ο δικός τους είχαν διαφορετική ιδιότητα (status), «αυτά είναι πολιτικά θέματα, δεν μπορούμε να τα λύσουμε», είπαν. Μετά έγινε υπουργός, γίναμε και εμείς υπουργοί.

Και τότε είπαμε: «Κοίτα, τώρα που είναι έτσι τα πράγματα, ας το κάνουμε». -- Αυτά τα προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, και άλλα, δεν είναι ζητήματα που μπορούν να λυθούν αμέσως. Υπάρχουν οικονομικές, ιστορικές, πολιτικές, νομικές, στρατιωτικές διαστάσεις. Επομένως, πρέπει πρώτα να το συζητήσουν οι ειδικοί. Υπό αυτή την έννοια, είπαμε: «Πόσα άτομα γνωρίζουν καλύτερα; 10 - 20 άτομα. Φέρτε τους και θα φέρουμε κι εμείς. Αφήστε τους να καθίσουν, να δουλέψουν και να επεξεργαστούν τα προβλήματα και μετά φέρτε τα σε εμάς. Μετά θα αποφασίσουμε». Είπαν εντάξει. Πραγματοποιήσαμε 3 τέτοιες συναντήσεις με τίτλο ‘Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης’. Δύο στην Αθήνα, μια στην Άγκυρα...Τώρα είναι η σειρά της Άγκυρας.

Είπαμε να το συνεχίσουμε αυτό το σχήμα, δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Ας το κρατήσουμε κλειστό στον Τύπο, ας μην κάνουμε δηλώσεις, ας μην μοιραζόμαστε κ.λπ... είναι καλύτερα έτσι. Αρκεί να σημειώσουμε πρόοδο προς μια συμφωνία. Αφήστε τους ειδικούς να μιλήσουν. Στην πραγματικότητα, αυτές οι 3 συναντήσεις ήταν πολύ παραγωγικές. Όλοι γνώρισαν ο ένας τον άλλον, οι προσεγγίσεις τους στο πρόβλημα, οι προοπτικές τους, τα στυλ λύσης, οι πολιτισμικές τους προοπτικές, η ψυχολογία άρχισαν να αποκαλύπτονται. Τώρα περιμένουμε την αντιπροσωπεία των συνομιλητών μας να έρθει στην Τουρκία μετά τις εκλογές...".

