Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Νέα σποτ της προεκλογικής εκστρατείας του (βίντεο)

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έδωσε στη δημοσιότητα τα τέσσερα νέα τηλεοπτικά σποτ του, ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Δείτε παρακάτω τα τέσσερα τηλεοπτικά σποτ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τις εκλογές της 21ης Μαΐου: “Ως εδώ. Στις 21 Μαΐου ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ”:

Να πιστέψουμε ότι ο βάλτος είναι κανονικότητα. Αυτό θέλουν.





Να μην ψηφίσεις. Να πιστέψεις πως η φυλακή σου είναι η ελευθερία σου. Αυτό θέλουν.







Να πιστέψουμε πως η χώρα τούς ανήκει. Αυτό θέλουν.







Να πιστέψουμε ότι το παρακράτος είναι κανονικότητα. Αυτό θέλουν».





