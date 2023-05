Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: Η “δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων” για Κιλιτσντάρογλου και Ερντογάν

Τι δείχνει ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων από 14 διαφορετικές εταιρείες, αναφορικά με την πρόθεση ψήφου των Τούρκων, στις 14 Μαΐου.

Η εταιρεία Turkiye Raporu, 11 μέρες πριν τις εκλογές στην Τουρκία, δημοσίευσε τον μέσο όρο των ερευνών γνώμης που πραγματοποιήθηκαν από 14 διαφορετικές εταιρείες δημοσκοπήσεων, για τις Προεδρικές και Γενικές Εκλογές στην Τουρκία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Απριλίου της «δημοσκόπησης των δημοσκοπήσεων», ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, κοινός υποψήφιος για την Προεδρία της Εθνικής Συμμαχίας, έφτασε το 47,64% των ψήφων στον πρώτο γύρο των Προεδρικών εκλογών.

Ο νυν Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακολούθησε τον Κιλιτσντάρογλου με 44,22%.

Ο Μουχαρέμ Ιντζέ συγκέντρωσε το 5,37% και ο Σινάν Ογκάν το 2,78%.

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ελήφθη ο μέσος όρος 7 εταιρειών έρευνας γνώμης.

Αντίστοιχα, για τον δεύτερο γύρο των εκλογών, στην πρόθεση ψήφου, ο Κιλιτσντάρογλου συγκεντρώνει το 52%, ενώ ο Ερτογάν το 48%.

Σε νεότερη δημσκόπηση, που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, από την εταιρεία ORC, ειναι μπροστά ο Κιλιτστνράρογλου με 3,4 μονάδες

Η ORC, προβλέπει για τον υποψήφιο της Εθνικής Συμμαχίας Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου 48% των ψήφων, ενώ για τον υποψήφιο της Λαϊκής Συμμαχίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 44,6%. Για τον Μουχαρέμ Ιντζέ 4,3 %, για Σινάν Ογκάν 3,1 %των ψήφων.

Αν το αποτέλεσμα είναι αυτό στις 14 Μαΐου, οι εκλογές θα περάσουν στον δεύτερο γύρο καθώς οι υποψήφιοι δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 50%.

Οι πολίτες θα προσέλθουν ξανά στις κάλπες στις 28 Μαΐου για τον δεύτερο γύρο και ο υποψήφιος με τις περισσότερες ψήφους θα γίνει ο 13ος πρόεδρος.

