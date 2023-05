ΑΝΤ1 και ANT1+ “έφεραν” την F1 στη μεγάλη οθόνη για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Αθλητικά

Με αφορμή τον 1ο χρόνο λειτουργίας της streaming πλατφόρμας, o ANT1 και το ANT1+ χάρισε σε πιστούς φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού μια ξεχωριστή εμπειρία θέασης.

Ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, οι official broadcasters της F1 στην Ελλάδα για τo 2023 – 2025, γιόρτασαν το μεγαλύτερο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και διοργάνωσαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, exclusive live προβολή του Azerbaijan Grand Prix στη μεγάλη οθόνη, στα εντυπωσιακά Village Cinemas @ The Mall Athens, την Κυριακή 30 Απριλίου στις 14:00.

Με αφορμή τον 1ο χρόνο λειτουργίας της streaming πλατφόρμας, o ANT1 και το ANT1+ χάρισε σε πιστούς φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού μια ξεχωριστή εμπειρία θέασης. Εκατοντάδες ενθουσιώδης fans της F1 και νικητές του online διαγωνισμού του ΑΝΤ1+ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν live ολόκληρο, το ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό, Grand Prix του Azerbaijan, τις συναρπαστικές μονομαχίες Φερστάπεν-Λεκλέρ, καθώς και τον εθιστικό ήχο των μονοθεσίων, σαν να βρίσκονταν στην πίστα του Baku City Circuit!

Ταυτόχρονα, με την μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να οδηγήσουν οι ίδιοι το μονοθέσιο της επιλογής τους μέσω των RedBull Simulator playseats, που είχαν στηθεί από νωρίς έξω από την κατάμεστη αίθουσα, ενώ φεύγοντας έλαβαν μοναδικά δώρα της F1, έκπληξη.

