Ρωσία: απόπειρα δολοφονίας κατά του Πούτιν καταγγέλει η Μόσχα

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για την επίθεση με drones στο Κρεμλίνο και κάνει λόγο για αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρώσου προέδρου.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για «επίθεση κατά του Κρεμλίνου με drones» κατά την διάρκεια της νύκτας σε μία «αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι στην καταγγελλόμενη από την Μόσχα επίθεση κατά της κατοικίας του Πούτιν στο σύμπλεγμα του Κρεμλίνου χρησιμοποιήθηκαν δύο drones τα οποία εξουδετερώθηκαν από τα ηλεκτρονικά αμυντικά συστήματα.

Στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι η Ρωσία επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος απάντησης - σχόλιο που σημαίνει ότι η Μόσχα μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιστατικό, το οποίο ισχυρίζεται ότι συνέβη, για να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δύο μη επανδρωμένα αεροπορικά οχήματα στόχευσαν το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρών ενεργειών που έγιναν από τον στρατό και τις ειδικές υπηρεσίες με την χρήση στρατιωτικού συστήματος ραντάρ, οι συσκευές εξουδετερώθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Αντιμετωπίζουμε τις πράξεις αυτές ως σχεδιασμένη τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα κατά της ζωής του προέδρου που πραγματοποιήθηκε τις παραμονές της Ημέρας της Νίκης και της παρέλασης της 9ης Μαΐου, κατά την οποία σχεδιάζεται να παραστούν ξένοι καλεσμένοι...

«Η ρωσική πλευρά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει απάντηση όπου και όταν το θεωρήσει σκόπιμο».

Η Ρωσία διευκρίνισε ότι συντρίμμια των drones διασκορπίστηκαν εντός του χώρου του Κρεμλίνου, αλλά δεν υπήρξαν θύματα ή ζημίες.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει στήλη καπνού επάνω από το Κρεμλίνο. Έπειτα από αυτό, η ρωσική προεδρία ανακοίνωσε ουκρανική επίθεση με drone κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, που διατηρεί κατοικία στο σύμπλεγμα του Κρεμλίνου.

