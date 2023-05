Υγεία - Περιβάλλον

Κούγιας: Οργισμένη απάντηση γονέων ΑμεΑ για τις δηλώσεις του

Ανακοίνωση - απάντηση το ΔΣ και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αρόμων με Αναπηρία Κέρκυρα στον Αλέξη Κούγια για τις δηλώσεις του ενώπιον του δικαστηρίου.

Τέτοια λόγια στιγματίζουν επιπόλαια, αβασάνιστα και ανεύθυνα την αναπηρία των παιδιών με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, προσβάλλουν βάναυσα και τραυματίζουν βαθιά την ψυχή και την καρδιά μας, όντας γονείς παιδιών με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, αναφέρει σε ανακοίνωση - απάντηση το ΔΣ και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αρόμων με Αναπηρία Κέρκυρα στον Αλέξη Κούγια για τις δηλώσεις του ενώπιον του δικαστηρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία και οργή τους για τις απαράδεκτες, ρατσιστικές, αντικοινωνικές δηλώσεις του δικηγόρου, κ. Αλέξη Κούγια ενώπιον δικαστηρίου, «Τι να το κάνεις ένα παιδί το οποίο είναι τετραπληγικό, δεν έχει χεράκια και πόδια να ζήσει και το οποίο σε όλη του τη ζωή θα χρειάζεται κάποιον;».

Τέτοια λόγια στιγματίζουν επιπόλαια, αβασάνιστα και ανεύθυνα την αναπηρία των παιδιών με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, προσβάλλουν βάναυσα και τραυματίζουν βαθιά την ψυχή και την καρδιά μας, όντας γονείς παιδιών με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Μας εξοργίζει ακόμη περισσότερο το γεγονός, ότι τα λόγια αυτά ειπώθηκαν δημόσια από έναν εκπρόσωπο της δικαιοσύνης, που κανονικά πρέπει να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ανθρώπινες ελευθερίες και αξίες, ως επιχειρήματα που προσβάλλουν την πανανθρώπινη αξία της ζωής.

Η ζωή των παιδιών με νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση και βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, έχει την ίδια αξία, το ίδιο νόημα και τον ίδιο σκοπό με τα παιδιά που δεν αδίκησε η φύση και απαντάμε στον δικηγόρο κ. Κούγια ότι αυτά τα παιδιά έχουν γονείς που τα στηρίζουν, έχουν δηλαδή τον άνθρωπο που αναφέρει και παρέχουν πλουσιοπάροχα, λειτουργώντας δομές και υπηρεσίες εις βάρος της ποιότητας ζωής των, της δουλειάς των , της αναψυχής των του ελεύθερου χρόνου των.

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας παρέχει Δομές και Υπηρεσίες στην Κέρκυρα το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσια Φροντίδας «ΜΕΛΙΣΣΑ», το Κέντρο Ιατρικής, Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης, το Κέντρο Πληροφόρησης Ατόμων με Αναπηρία και προσπαθεί να λειτουργήσει την πρώτη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για να απαντήσει στο ακανθώδες ερώτημα των γονιών με αναπηρία «τι μέλλει μετά τον θάνατό μας», αλλά δυστυχώς δεν βρίσκει ελεύθερο διαμέρισμα για ενοικίαση.

Ποτέ δεν σκεφθήκαμε την εύκολη λύση των λόγων του κ. Κούγια, «τι να το κάνεις αυτό το παιδί που δεν έχει πόδια και χέρια και χρειάζεται ένα άνθρωπο για να ζήσει», υπονοώντας, τουλάχιστον αυτό κατανοούμε, «ρίχτε τα στον Καιάδα ή νομιμοποιείστε την ευθανασία γι’ αυτά τα παιδιά».

Εμείς, οι γονείς των παιδιών με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, απαντάμε στον κ. Κούγια, ότι αυτά τα παιδιά, μας έχουν διδάξει τι θα πει ανθρώπινη αξία, τι θα πει να σέβεσαι την ιδιαιτερότητα και την αδυναμία του άλλου, πως να γίνεις δυνατός, μαχητής της ζωής για να ξεπεράσεις κάθε ανυπέρβλητο εμπόδιο, κάθε ρατσιστική διάκριση που θίγει το αυτονόητο δικαίωμα να ζουν τα παιδιά με αναπηρία , τα παιδιά της όλης κοινωνίας με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ.

Τα παιδιά με αναπηρία κ. Κούγια, στηρίζονται και από πολύ σημαντικούς κοινωνικοσυνδιακαλιστικούς θεσμούς, την Πανελλήνια Ομοσπονδία

Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), οι οποίες εξέδωσαν, δελτία τύπου αντίστοιχης διαμαρτυρίας, τα οποία και δημοσιεύουμε.

Εμείς, οι γονείς των παιδιών με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, περιμένουμε άμεσα, για να απαλύνουν τον πόνο μας και να δικαιωθούν οι πολύχρονοι αγώνες μας για τα παιδιά με αναπηρία να πάρουν θέση στα προαναφερόμενα απαράδεκτα, ρατσιστικά και αντικοινωνικά λόγια του δικηγόρου κ. Κούγια, μιας και δεν περιμένουμε ο ίδιος να ανακαλέσει και να ζητήσει μια δημόσια συγγνώμη, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, η Αντιπερειφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, στους οποίους αποστέλλουμε το παρόν δελτίο τύπου.

Ελένη Κορωνάκη".





