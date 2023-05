Οικονομία

Εκλογές - ΟΣΕ: Νέα “πυρά” ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαξίμου και Καραμανλή μέσω… Στρυμόνα

Τι δηλώνει η Πόπη Τσαπανίδου, συνεχίζοντας την επίθεση που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας, την Τρίτη από τις Σέρρες.

Για «δρομολόγια του ΟΣΕ που ακυρώνονται επειδή δεν λειτουργούν οι διαβάσεις» και μάλιστα στις Σέρρες, εκλογική περιφέρεια του παραιτηθέντος Υπουργού Μεταφορών και νυν υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή, κάνει λόγο η Πόπη Τσαπανίδου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει έτσι την επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Μαξίμου και του Κώστα Καραμανλή, ο Αλέξης Τσίπρας, την Τρίτη από τις Σέρρες, με αφορμή το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην δήλωση της, που συνοδεύεται από έγγραφο του ΟΣΕ, η Πόπη Τσαπανίδου, αναφέρει τα εξής:

«Θυμάστε την τηλεδιοίκηση της βόρειας Ελλάδας που θα εγκαινίαζε ο κ. Μητσοτάκης; Ε, σήμερα μας ενημέρωσε ο ΟΣΕ, ότι στη γραμμή προς Στρυμόνα, 10 διαβάσεις είτε είναι αφύλαχτες, είτε δε λειτουργούν. Οι μηχανοδηγοί αρνήθηκαν να κάνουν την επικίνδυνη διαδρομή, ο συρμός επέστρεψε στο μηχανοστάσιο, το δοκιμαστικό δρομολόγιο ακυρώθηκε.

Στην καρδιά της περιφέρειας του υποψηφίου Σερρών κ. Καραμανλή, στην Ελλάδα του 2023. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση. Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Πού θα πάει. Θα τα μηδενίσετε».

