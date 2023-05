Πολιτική

Εκλογές 2023 - Κερατσίνι: Ο Μητσοτάκης ετοίμασε γεύματα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη (εικόνες)

Στην ταβέρνα «Κρητικός» στο Κερατσίνι η οποία παρέχει δωρεάν γεύματα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της περιοδείας του.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας, Δημήτρη Καρκανοραχάκη και τους εθελοντές που τον βοηθούν στο σημαντικό αυτό έργο ενώ παράλληλα βοήθησε και ο ίδιος στην προετοιμασία των γευμάτων.

«Πραγματικά επιτελείτε ένα σπουδαίο έργο σε μια δύσκολη περιοχή. Ο κόσμος έχει προβλήματα και πρέπει με κάθε τρόπο όλοι να βάζουμε πλάτη. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί κι εσείς κάνετε αυτό το οποίο μπορείτε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί ξανά την συγκεκριμένη ταβέρνα και συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα του 2020.

Νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην Νίκαια ενώ παράλληλα επισκέφθηκε και το ναυπηγείο «Άτλας» στο Πέραμα.

