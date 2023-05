Αθλητικά

Μέσι: Η Αλ Χιλάλ του δίνει 500000000 ευρώ το χρόνο - Ζήτησε διορία ενός μήνα

Πρόκειται για μια πρόταση που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τον Μέσι να ζητά διορία ενός μήνα από τους Σαουδάραβες.

Μια είδηση-βόμβα μεταφέρει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι. Σύμφωνα με το τιτίβισμά του, η Αλ Χιλάλ κατέθεσε μια αδιανόητη πρόταση στον Λιονέλ Μέσι για να τον πείσει να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

Η πρόταση αφορά συνεργασία των δύο πλευρών για τουλάχιστον ένα έτος, με την Αλ Χιλάλ να προσφέρει το ποσό-μαμούθ των 500 εκατ. ευρώ ετησίως στον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Ο 35χρονος θέλει να περιμένει πρωτίστως την Μπαρτσελόνα, ώστε να δει αν τελικά η μεγάλη επιστροφή του στους «μπλαουγκράνα» θα πάρει… σάρκα και οστά.

Μάλιστα, θα δει και αν έχει άλλες προτάσεις από ευρωπαϊκούς συλλόγους, ενώ φαίνεται πως οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια συμφωνία: Εφόσον δεν τα βρει με κάποιον άλλο σύλλογο ο Μέσι, τότε θα αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Χιλάλ!

