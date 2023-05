Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον Διοικητή του Αγίου Όρους και εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητας, οι οποίοι συνοδεύουν στην Αθήνα την εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Διοικητή του Αγίου Όρους Αθανάσιο Μαρτίνο και εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητας, οι οποίοι συνοδεύουν στην Αθήνα την εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός συζήτησε με τον κ. Μαρτίνο και τον Άγιο Πρωτεπιστάτη Γέροντα Χριστοφόρο Ιβηρίτη θέματα που απασχολούν τις ιερές μονές.

Στη συνάντηση έλαβε επίσης μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος.

Σημειώνεται ότι η μεταφορά της ιερής εικόνας, η οποία εξέρχεται από το Άγιον Όρος μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, ήταν παλαιότερο αίτημα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για να λαμπρύνει με την παρουσία της την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Ωστόσο, λόγω κορονοϊού δεν κατέστη τότε δυνατή η έξοδός της από την Αθωνική Πολιτεία.

Άξιο λόγου είναι ότι η Παναγία «Άξιον Εστι» θεωρείται το σημαντικότερο κειμήλιο του Αγίου Όρους και φυλάσσεται στον ιερό ναό του Πρωτάτου, στις Καρυές, από όπου έχει εξέλθει επτά φορές για λαϊκό προσκύνημα των πιστών και σήμερα είναι η όγδοη.