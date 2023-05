Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: πολλές φάσεις, αλλά... ισοπαλία

Σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση και αδρεναλίνη, οι δύο ομάδες έφυγαν με έναν βαθμό.

Στο ισόπαλο 1-1 έμεινε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play off, σε ένα ματς που έσπασαν... καρδιές, τόσο κατά τη διάρκεια του, όσο και μετά το φινάλε, μέχρι να λήξει στο ισόπαλο 0-0 το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, σε ένα αποτέλεσμα που διατήρησε τους «πράσινους» στην κορυφή της βαθμολογίας, δύο αγωνιστικές πριν απ' το φινάλε. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 9' με τον Μαντσίνι, αλλά ο ΠΑΟΚ που έψαξε τις δικές του «στιγμές» στο ματς ισοφάρισε με τον Μπράντον στο 60ό λεπτό. Στο 80' ο Μαντσίνι είχε δοκάρι για τους γηπεδούχους.

Παίζοντας για πρώτη φορά στη σεζόν απ’ την εκκίνηση του αγώνα και με τους δύο φορ του (Σπόραρ, Ιωαννίδη) στο βασικό σχήμα, ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση να πιέσει απ’ την αρχή την άμυνα του ΠΑΟΚ. Και μόλις στο 9ο λεπτό βρήκε τον τρόπο να «χτυπήσει» τους φιλοξενούμενους.

Από το χαμηλό βολέ του Κοτάρσκι, ο Μαντσίνι έβγαλε με τη μία την μπάλα προς τον Σπόραρ σ’ ένα έξυπνο «γέμισμα». Ο Σλοβένος φορ πάτησε στην περιοχή και την ώρα που πήγε να πλασάρει ο Κεντζιόρα τον έσπρωξε, με τον Σπόραρ να χάνει την ισορροπία του. Σηκώθηκε εντούτοις, με τη μία και γύρισε την μπάλα προς τα πίσω όπου ακολουθούσε ο Μαντσίνι και με πολύ ωραίο πλασέ στη γωνία έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ισορροπήσει μετά το γκολ που δέχθηκε, κρατώντας περισσότερο την μπάλα και είχε τη δική του «μεγάλη» στιγμή στο 39’, όταν απ’ την ωραία σέντρα του Ράφα Σοάρες, ο Μπράντον Τόμας (που είχε πάρει τη θέση του Ολιβέιρα που τραυματίστηκε) έκανε κίνηση στο πρώτο δοκάρι και πλάσαρε με τη μία, αλλά ο Μπρινιόλι απέκρουσε εντυπωσιακά κι ο Σάρλια έδιωξε ακολούθως σε πλάγιο.

Στο 45’ από ωραία συνεργασία του Ιωαννίδη με τον Μπερνάρ, ο Βραζιλιάνος μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και πλάσαρε, όμως ο Κοτάρσκι με μία τρομερή επέμβαση με το ένα χέρι κράτησε το σκορ στο 1-0 λίγο πριν στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια ο Πόουσον.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός βγήκε μπροστά για να βρει ένα δεύτερο γκολ και στο 54’ πλησίασε στο 2-0, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ιωαννίδης έβγαλε μία πολύ ωραία μπαλιά στον Σπόραρ που βγήκε στο τετ-α-τετ με τον Κοτάρσκι, αλλά ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ απέκρουσε.

Έξι λεπτά αργότερα (60’) ο ΠΑΟΚ βρήκε τη δική του μεγάλη στιγμή. Ο Φελίπε Σοάρες έδωσε αριστερά στον Μπράντον Τόμας ο οποίος δεν είχε κανέναν παίκτη του Παναθηναϊκού μπροστά του, μπήκε στην περιοχή, έκανε μια ντρίμπλα και το σουτ για να στείλει τη μπάλα πρώτα στο δεξί κάθετο δοκάρι και εν συνεχεία στα δίχτυα του Μπρινιόλι, κάνοντας το 1-1για τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, παρά το «σοκ» της ισοφάρισης και στο 62’ ο Ιωαννίδης με νέα εξαιρετική μπαλιά βρήκε τον Μπερνάρ στα αριστερά ο οποίος έκανε το διαγώνιο σουτ, αλλά ο Κοτάρσκι έδιωξε εντυπωσιακά με τα πόδια.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (63’) ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ έκανε άλλη μία τεράστια επέμβαση, όταν από απευθείας φάουλ του Μπερνάρ, η μπάλα κόντραρε στο τείχος, άλλαξε πορεία, αλλά ο Κροάτης τερματοφύλακας εκτινάχθηκε απ’ την άλλη πλευρά κι έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 80’ ο Μαντσίνι έχασε τεράστια ευκαιρία για να δώσει ξανά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, όταν το σουτ που επιχείρησε απ’ το όριο της περιοχής χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε άουτ στη μεγαλύτερη στιγμή των «πράσινων» στο δεύτερο ημίχρονο.

Τέσσερα λεπτά αργότερα (84’) ο Σένκεφελντ έκανε ένα άτσαλο διώξιμο και έδωσε την ευκαιρία στον Μπράντον να του αποσπάσει την μπάλα. Ο Ολλανδός στην προσπάθειά του να διώξει, βρήκε με τις τάπες το κεφάλι του Ισπανού φορ κι αποβλήθηκε απ’ τον Πόουσον, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο το έργο των «πράσινων» που δεν μπόρεσαν να απειλήσουν ξανά την εστία του ΠΑΟΚ και «κόλλησαν» στο 1-1, που για την ώρα δεν τους κόστισε στη μάχη του τίτλου.



Διαιτητής: Γκρεγκ Πόουσον (Αγγλία)

Κίτρινες: Μαντσίνι, Χουάνκαρ – Α. Α. Ζίβκοβιτς

Αποβολές: 84’ Σένκεφελντ (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Σάρλια, Χουάνκαρ, Μαντσίνι (86’ Παλάσιος), Τσόκαϊ (86’ Μάγκνουσον), Τσέριν, Μπερνάρ (74’ Κλεϊνχέισλερ), Ιωαννίδης, Σπόραρ (62’ Ρουμπέν).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Λύρατζης (81’ Βιεϊρίνια), Κεντζιόρα, Νάσμπεργκ, Ράφα Σοάρες, Ντάντας (71’ Σβαμπ), Φελίπε Σοάρες, Α. Ζίβκοβιτς, Ελ Καντουρί (81’ Μπίσεσβαρ), Κωνσταντέλιας, Ολιβέιρα (28’ λ.τρ. Μπράντον Τόμας).

