Εκλογές 2023 - Μητσοτάκης: Θέλουμε μία Αττική πράσινη και ψηφιακή

«Θέλουμε, όμως, ταυτόχρονα μια Αττική η οποία να είναι πιο κοινωνική. Αποδίδω μεγάλη σημασία στις επενδύσεις στις σχολικές μας υποδομές, στην υγεία, στην προσβασιμότητα», δήλωσε ο πρωθυπουργός





Το έργο που έχει να επιδείξει ο Γιώργος Πατούλης στην Περιφέρεια Αττικής εκθείασε στον χαιρετισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τον Απολογισμό του έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε το πλάνο για την επόμενη μέρα, κάνοντας λόγο για μία Αττική πιο πράσινη και πιο ψηφιακή και ανέλυσε το όραμά του για μία παραγωγική Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά:

«Κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι υποψήφιοι Βουλευτές, φίλες και φίλοι, θερμά συγχαρητήρια στο Γιώργο Πατούλη και την ομάδα του για το σπουδαίο έργο το οποίο επιτέλεσαν αυτά τα τέσσερα χρόνια.

Η σημερινή βραδιά ανήκει στον Γιώργο και στο επιτελείο της Περιφέρειας Αττικής. Αυτό το οποίο θέλω μόνο να σας πω είναι ότι το όραμα της Περιφέρειας Αττικής ταυτίζεται εν πολλοίς με το όραμα, το δικό μου, προσωπικά, για μία Ελλάδα παραγωγική, για μία Ελλάδα κοινωνική, για μία Ελλάδα πράσινη και ψηφιακή, για μία Ελλάδα δίκαιη, για μία Ελλάδα ισχυρή.

Έτσι, παραγωγική πρέπει να είναι και η Περιφέρεια Αττικής και μια σειρά από σημαντικά έργα τα οποία παρουσιάστηκαν, σήμερα, καταδεικνύουν ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Η Αττική, εξάλλου, είναι η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, φυσικός πόλος προσέλκυσης επενδύσεων. Και σε αυτή την κατεύθυνση, αγαπητέ μου Γιώργο, πολλά από τα σημαντικά έργα τα οποία δρομολογούνται, ειδικά στο παράκτιο μέτωπο, θα συνεισφέρουν σημαντικά στην αναπτυξιακή δυναμική της Περιφέρειας.

Μία αναπτυξιακή δυναμική, βέβαια, η οποία έχει στο επίκεντρό της το γεγονός ότι η επόμενη Περιφερειακή διοίκηση, δηλαδή η διοίκηση του Γιώργου Πατούλη, θα έχει να διαχειριστεί 1,6 δισ. ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής, σε σχέση με τα 1,1 δισ. ευρώ τα οποία κληρονομήσαμε. Είναι ακόμα μία πιστοποίηση της εξαιρετικής δουλειάς που έγινε από την Ελληνική Κυβέρνηση, για να διεκδικήσουμε περισσότερους πόρους για τις Περιφέρειές μας.

Θέλουμε, όμως, ταυτόχρονα μια Αττική η οποία να είναι πιο κοινωνική. Αποδίδω μεγάλη σημασία στις επενδύσεις οι οποίες γίνονται στις σχολικές μας υποδομές, στις επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην υγεία, στις επενδύσεις που γίνονται στην προσβασιμότητα.

Θέλουμε μία Αττική η οποία να είναι πράσινη και ψηφιακή, εξαιρετικής σημασίας όλες οι επενδύσεις που γίνονται στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς πηγαίνουμε πια προς ένα μοντέλο όπου το «θάψιμο» των σκουπιδιών θα αποτελεί παρελθόν.

Τα εξαιρετικά σημαντικά έργα τα οποία γίνονται στην Ανατολική Αττική ως προς τη διαχείριση των λυμάτων, έρχονται και λύνουν εκκρεμότητες πολλών δεκαετιών, τα αντιπλημμυρικά έργα είναι τόσο κρίσιμα για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της Κλιματικής αλλαγής.

Μια Αττική ψηφιακή, η οποία θα έρχεται και θα κουμπώνει με τις σημαντικές δράσεις της Κυβέρνησης οι οποίες δρομολογούνται σε αυτό το μέτωπο, μία Αττική η οποία θα είναι δίκαιη, ειδικά ως προς τα ζητήματα της στήριξης των πιο ευάλωτων.

Έχετε κάνει ένα σπουδαίο έργο ως προς το κοινωνικό αποτύπωμα της Περιφέρειας, το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να γίνει ακόμα πιο έντονο.

Και, βέβαια, μια Αττική η οποία θα είναι πιο ισχυρή, πιο ασφαλής, με έμφαση στην πολιτική προστασία, με έμφαση στα ζητήματα της αστυνόμευσης, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της Αττικής, ασχέτως του πού κατοικούν, να αισθάνονται ασφαλείς στις γειτονιές τους.

Αυτό, λοιπόν, το όραμα της πατρίδας μας, το όραμα το οποίο θα αποτελέσει και το ζητούμενο της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας -γι’ αυτό θα κληθούν να ψηφίσουν οι πολίτες, για το μέλλον όχι για το παρελθόν- είμαι σίγουρος ότι θα έρθει να συμπέσει με το όραμα της Περιφέρειας Αττικής. Έτσι ώστε το σημαντικό έργο το οποίο έχει ξεκινήσει να μην είναι ημιτελές.

Όπως και στην πατρίδα μας, έτσι και στην Περιφέρεια Αττικής, το ζητούμενο είναι να πάμε μπροστά και να μην γυρίσουμε πίσω. Είμαι σίγουρος ότι τις απαντήσεις θα τις δώσουν οι πολίτες και στις εθνικές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

Και πάλι θερμά συγχαρητήρια για το σπουδαίο έργο το οποίο έχει γίνει».

