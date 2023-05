Αθλητικά

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: “λευκή” ισοπαλία στην “Αγιά Σοφιά”

Η ΑΕΚ που αναδείχθηκε ισόπαλη κόντρα στον Ολυμπιακό, δεν εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την απώλεια του Παναθηναϊκού και παραμένει δέυτερη στην ισοβαθμία με τους «πράσινους». Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον Ολυμπιακό στην ΟΠΑΠ Αρένα και έτσι η συγκλινιστική εξέλιξη της Super League θα συνεχιστεί και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές των play off.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με ένα σημαντικό πρόβλημα στην ενδεκάδα, αφού δεν ήταν διαθέσιμος κανείς από τους δύο δεξιούς μπακ, Ρότα και Σιντιμπέ. Έτσι, επιστρατεύτηκε για το δεξί άκρο της άμυνας ο αριστεροπόδαρος Μιλάντ Μοχαμαντί, ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό μετά από απουσία ενός μήνα. Την δικαιολογημένη κόπωση της ΑΕΚ από το ντέρμπι της προηγούμενης Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, εκμεταλλεύτηκαν οι φιλοξενούμενοι που κατάφεραν με άνεση να κρατούν τους παίκτες του Αλμέιδα μακριά από την περιοχή του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Παράλληλα, απείλησαν πρώτοι στο 21΄ με «οβίδα» του Μπακαμπού και εκπληκτική απόκρουση του Αθανασιάδη. Απάντησε άμεσα η ΑΕΚ στο 22΄ με ωραίο συνδυασμό, αλλά αδύναμη εκτέλεση από τον Λιβάι που εξουδετέρωσε ο Τζολάκης.

Στον Ολυμπιακό ανήκε κι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του β΄ ημιχρόνου με τον Αθανασιάδη να αποκρούει το σουτ του Σαμασέκου, τον Μπιέλ να πηγαίνει πρώτος στη μπάλα, αλλά να αστοχεί προ κενής εστίας, στο 57΄. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, με την αγωνία να φτάνει στο έπακρο, οι αμυντικοί του Ολυμπιακού πρόλαβαν τελευταία στιγμή τον Ελίασον στο 88΄ και στην εξέλιξη της φάσης ο Κασάμι βγήκε τετ-α-τετ με τον Αθανασιάδη, όμως ο 37χρονος (!) Άμραμπατ με ένα απίστευτο σπριντ πρόλαβε και κάλυψε! Στα εννέα λεπτά καθυστέρησης που έδωσε ο διαιτητής, η ΑΕΚ «εγκαταστάθηκε» γύρω από την περιοχή του Τζολάκη και προσπάθησε με αιχμή του δόρατος τον Γκαρσία να πετύχει το «χρυσό» γκολ. Όμως δεν τα κατάφερε και έτσι η αγωνία παρατείνεται...

Διαιτητής: Ζερόμ Μπριζάρ

Κίτρινες: Ροντινέι, Μπακαμπού, Χουάνγκ, Τζολάκης

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Μοχαμάντι (81΄ Φερνάντες), Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Γιόνσον (60΄ Πινέδα), Άμραμπατ (90+3΄ Ζίνι), Γκατσίνοβιτς (81΄ Ελίασον), Τσούμπερ (60΄ Μάνταλος), Γκαρσία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (Ζοζέ Ανιγκό): Τζολάκης, Ροντινέι, Παπασταθόπουλος, Μπα (46΄ Ντόι), Ρέαμπτσουκ, Σαμασέκου (76΄ Κασάμι), Εμβιλά, Χουάνγκ (89΄ Βρουσάι), Μπιέλ (64΄ Μασούρας), Φορτούνης, Μπακαμπού (76΄ Ελ Αραμπί).

