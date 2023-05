Αθλητικά

Φενερμπαχτσέ - Ολυμπιακός: νίκη με απίστευτο buzzer beater για τους Πειραιώτες

Στην εκπνοή του χρόνου, με ένα απίστευτο τρίποντο του Σλούκα, οι ερυθρόλευκοι πήραν τη νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ.

Η 3η Μαΐου ήταν η βραδιά του Κώστα Σλούκα! Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν ο “man of the game” στον 3ο αγώνα με τη πρώην ομάδα του, Φενερμπαχτσέ, στα πλέι οφ της Euroleague, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην ανάκτηση του πλεονεκτήματος που είχαν χάσει στο Game 2. Μίας Φενερμπαχτσέ που αρνείτο να πεθάνει, που προηγήθηκε και με +11 (26-15), με τους Ντόρσεϊ και Καλάθη να πετυχαίνουν τεράστια τρίποντα στο τέλος. Στο θρίλερ της “Ulker Arena”... όμως το τέλος «έγραψε» ο Σλούκας με buzzer beater τρίποντο που χάρισε τη νίκη, με 72-71 στον Ολυμπιακό και το 2-1 επί της Φενέρ. Ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να κάνει το 3-1 την ερχόμενη Παρασκευή (5/5, 20:45), μέσα στην Κωνσταντινούπολη, και να προκριθεί στο φάιναλ φορ στο Κάουνας, αλλά ακόμη κι αν δεν το κάνει, θα έχει άλλη μία ευκαιρία... στο ΣΕΦ. Πριν το νικητήριο τρίποντο του Σλούκα, ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, από ασίστ του Σλούκα, που είχε ισοφαρίσει σε 69-69 με δικό του «μαγικό» τρίποντο, στα 48,8΄΄. Ο Ουόκαπ παρ΄ολίγον να γίνει μοιραίος για τον Ολυμπιακό, όταν... πάσαρε στον Πιερ, μετά από δικό του αμυντικό ριμπάουντ με αποτέλεσμα ο Γκούντουριτς να δώσει προβάδισμα στη Φενέρ (71-69) στα 3΄΄. Κανείς, όμως στον Ολυμπιακό δεν θα θυμάται το λάθος του Ουόκαπ... !

Ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 25 πόντους, μοίρασε 6 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ, με 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε 17 πόντους, οι ΜακΚίσικ και Μπλακ ήταν οι δύο παίκτες που έδωσαν το έναυσμα για ανατροπή στην 4η περίοδο, όταν η Φενερμπαχτσέ προηγήθηκε με +9 (60-51).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να δυσαρεστήσει την πρώην ομάδα του, Ολυμπιακό, σημειώνοντας 21 πόντους, με 3/5 τρίποντα. Εξαιρετικός ένα ακόμη βράδυ ήταν ο Καλάθης στην οργάνωση και τη δημιουργία, με 10 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Τζεκίρι, έκανε σπουδαία δουλειά για τη Φενερμπαχτσέ, παίζοντας αποτελεσματική άμυνα παράλληλα πάνω στον Μουσταφά Φαλ.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 35-38, 51-45, 71-72

Οι Oυόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησαν βασικοί για τον Ολυμπιακό. Ο Ιτούδης ξεκίνησε τους Καλάθη, Ντόρσεϊ, Πιερ, Τζεκίρι και Χέιζ.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 0-3 από τρίποντο του Βεζένκοφ και 3-5 δια χειρός Φαλ, αλλά οι Τζεκίρι και Ντόρσεϊ απάντησαν με σερί 8-0, για το 11-5 της Φενερμπαχτσέ. Από το -6, οι Πειραιώτες μείωσαν στο καλάθι 13-11 με καλάθια από Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Ουόκαπ. Οι δύο ομάδες ήταν άστοχες έξω από τα 6.75, με τη Φενέρ να μετρά 1/4 και τον Ολυμπιακό 1/5 στην πρώτη περίοδο. Η μη αποτελεσματική άμυνα της ομάδας του Πειραιά επέτρεψε στον τουρκικό σύλλογο να προηγηθεί με 21-5 στο 1ο δεκάλεπτο, με τον Ντόρσεϊ να μετρά 8 πόντους και τον Τζεκίρι 7, ενώ από πλευράς «ερυθρόλευκων» ο Βεζένκοφ ήταν πρώτος σκόρερ με 7.

Με Σλούκα και Πίτερς μπήκε στο 2ο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός, ενώ ο Μπαρτζώκας απέσυρε τον Φαλ στον πάγκο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο λεπτό μετά την επανέναρξη με τον Ταρίκ Μπλακ να μπαίνει στη θέση του. Αμέσως μετά μπήκε και ο Λαρεντζάκης αντί του Παπανικολάου. Η ομάδα του Πειραιά έδειξε δύο πρόσωπα σε αυτήν τη δεύτερη περίοδο: Γρήγορα βρέθηκε στο -11 (26-15) από νέο τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά γρήγορα κάλυψε και τη διαφορά με ηγέτη τον Σλούκα για να προηγηθεί και με +5 (33-38). Αρχικά, ο Σλούκας και ο Μπλακ μάζεψαν τη διαφορά στους 7 (26-19). Ο Ντόρσεϊ έφτασε τους 13 προσωπικούς πόντους (28-19) κάνοντας μεγάλο παιχνίδι. Όμως ο Σλούκας ήταν αποφασισμένος και με 5 σερί πόντους μείωσε σε 28-25! Για να πάρει φάουλ από τον Γκούντουριτς ο Πίτερς και με 2/2 βολές ο Ολυμπιακός είχε πλησιάσει στον πόντο 28-27. Ο Λαρεντζάκης που έβγαλε ενέργεια στην άμυνα χρεώθηκε γρήγορα με 3 φάουλ και ο Παπανικολάου ξαναμπήκε στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός προσπέρασε με 28-29, όταν ο ΜακΚίσικ αστόχησε σε τρίποντο, αλλά εκεί ήταν ο αρχηγός των Πειραιωτών, Κώστας Παπανικολάου που πήρε το επιθετικό ριμπάουντ πέτυχε και το καλάθι. Οι παίκτες του Ιτούδη ήταν άστοχοι σε συνεχείς ενέργειες, μέχρι που ανέλαβε ο Έντουαρντς με 5 σερί πόντους να δώσει ώθηση στη Φενερμπαχτσέ (33-31). Οι Τούρκοι έστειλαν Μπλακ και Πίτερς στη γραμμή των βολών, απ΄ όπου ήταν απόλυτα εύστοχοι (33-35). Για να ευστοχήσει σε δεύτερο τρίποντο ο Κώστας Σλούκας, 33-38 (+5), φτάνοντας τους 13 προσωπικούς πόντους. Με 2/2 βολές ο Γκούντουριτς μείωσε σε 35-38, σκορ ημιχρόνου, αφού αστόχησε σε τρίποντο ο Σλούκας και ο Γκούντουριτς αμέσως μετά.

Μόλις επτά πόντους θα πετύχαινε στην 3η περίοδο ο Ολυμπιακός έναντι 16 της Φενερμπαχτσέ. Οι παίκτες των δύο ομάδων ήταν νευρικοί και άστοχοι στα πρώτα λεπτά. Δύο διαδοχικά τρίποντα από Καλάθη και Πιερ έφεραν στο +3 τους γηπεδούχους (43-40). Ο Ντόρσεϊ και ο Καλάθης έφεραν στο +8 (49-41) τη Φενέρ, αφού οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν γίνει στατικοί επιθετικά χωρίς επιτυχία στα τελειώματα των επιλογών τους. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού μάλιστα τράβηξε στον πάγκο τον Βεζένκοφ μετά από airball του φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» ρίχνοντας τον Πίτερς στη θέση του. Από πλευράς, Φενέρ, ο Τζεκίρι έπαιζε εξαιρετική άμυνα στον Φαλ, ανέβαζε και τους πόντους της ομάδας του, ακόμη κι όταν ο Παπανικολάου έριξε τη διαφορά, 49-43. Το μόνο... θετικό στο 3ο δεκάλεπτο ήταν τα 3 φάουλ των Ντόρσεϊ και Καλάθη. Ο Σλούκας μείωσε σε 51-45 και ο Ολυμπιακός θα ξεκινούσε από το -6 την 4η κρίσιμη περίοδο.

Στα πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου, η άμυνα της Φενέρ συνέχισε να κόβει τις συνεργασίες των παικτών του Ολυμπιακού που βρέθηκε στο -9, 60-51, δια χειρός Μότλεϊ. Με προσωπικές ενέργειες, όμως, από ΜακΚίσικ και Μπλακ, οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στο παιχνίδι, μειώνοντας στο -3 (60-57). Πλέον, ο Ολυμπιακός έβγαζε άμυνες και «διάβαζε» την αντίπαλό του στην επίθεση, με στόχο την ανατροπή. Ο Ταρίκ Μπλακ, ο οποίος τροφοδοτείτο διαρκώς μέσα στη ρακέτα, νίκησε ξανά τη φροντ λάιν της Φενέρ και ο Ολυμπιακός πλησίασε στον πόντο, 60-59. Και μετά από δύο άστοχα τρίποντα των Σλούκα και Παπανικολάου, ήταν δια χειρός Βεζένκοφ που ο Ολυμπιακός προσπέρασε, 60-61. Κι ένα κλέψιμο του ΜακΚίσικ στον Τζεκίρι, θα κατέληγε σε τρίποντο του Βεζένκοφ από την κορυφή (60-64). Το γκολ φάουλ του Ντόρσεϊ έφερε τους Τούρκους στο -1 (63-64). Ο Σλούκας με ανάποδο λέι απ έγραψε το 63-66, αλλά ο Ντόρσεϊ ήταν εύστοχος από τα 6.75 (66-66). Και ο Καλάθης, στην επόμενη επίθεση των γηπεδούχων ήταν κι αυτός εύστοχος σε τρίποντο για το 69-66 υπέρ της Φενέρ, 1:43’’ πριν τη λήξη του... θρίλερ. Μετά το άστοχο τρίποντο του ΜακΚίσικ, ο Καλάθης έκανε 4ο φάουλ, πάνω στον Μπλακ, αλλά αυτός έχασε και τις δύο βολές! Ο Χέιζ ευστόχησε σε τρίποντο... αλλά ευτυχώς για τον Ολυμπιακό ήταν εκπρόθεσμο! Και μετά από τεχνικές ποινές σε Μπαρτζώκα και Ιτούδη, ο Κώστας Σλούκας έβγαλε την ασίστ στον Βεζένκοφ που πήρε το τρίποντο από τα 10 μέτρα και ευστόχησε, για την ισοφάριση (69-69), στα 48,8΄΄. Κι ενώ ο Ολυμπιακός έπαιξε εξαιρετική άμυνα, με αποτέλεσμα ν’ αστοχήσει ο Ντόρσεϊ και να πάρει ο Ουόκαπ το αμυντικό ριμπάουντ, ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού... πάσαρε στον Πιερ, κάνοντας τραγικό λάθος. Στα 3΄΄ πριν τη λήξη ο Γκούντουριτς ευστόχησε (71-69) και όλα έδειχναν πως η Φενέρ ήταν... αγκαλιά με τη νίκη, αλλά δεν ήταν... ο Κώστας Σλούκας πήρε το τελευταίο σουτ πάνω του, μετά την επαναφορά από τον Ουόκαπ... έξω από τα 6.75, με τον Χέιζ κρεμασμένο επάνω του... και το έβαλε (71-72). Οι παίκτες του Ολυμπιακού πήραν τον δρόμο προς τ’ αποδυτήρια, οι διαιτητές έψαχναν στο instant replay να δουν αν ήταν εκπρόθεσμο... αλλά δεν ήταν... και ο Ολυμπιακός μόλις είχε κάνει το 2-1 στη σειρά!

Διαιτητές: Μπολτάουζερ (Σλοβενία), Μπελόσεβιτς (Σερβία), Πέρεθ (Ισπανία)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλι 5, Μπιρσέν, Έντουαρντς 5 (1), Χέιζ-Ντέιβις 4, Μπιμπέροβιτς, Πιέρ 7 (1), Τζεκίρι 15, Γκούντουριτς 4, Ντόρσεϊ 21 (3), Καλάθης 10 (2), Αντετοκούνμπο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Κέιναν, Λαρεντζάκης, Φαλ 5, Σλούκας 25 (3), Βεζένκοφ 17 (3), Παπανικολάου 6, Πίτερς 4, Μπλακ 9, ΜακΚίσικ 4

