Εκλογές - Ανδρουλάκης: ο Τσίπρας γίνεται τυμβωρύχος του Ανδρέα Παπανδρέου

Όλα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του.

Προσκεκλημένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη ήταν το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ερωτηθείς για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας και τιτλοφορείται “συμβόλαιο για την αλλαγή”, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε: «*Ο κ. Τσίπρας με όσα κάνει προσπαθώντας να μιμηθεί το ΠΑΣΟΚ και τα συνθήματά του, γίνεται τυμβωρύχος του Ανδρέα Παπανδρέου*. Και το λέω διότι ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα, ζούμε σε μία άλλη εποχή. Το ΠΑΣΟΚ προσέφερε πολλά στον ελληνικό λαό. Πρόσφερε το κοινωνικό κράτος, το ΕΣΥ, μείωσε τις κοινωνικές ανισότητες που υπήρχαν πριν το 1981. Όμως, τώρα είναι το 2023, και πρέπει να τοποθετηθούμε για τη σύγχρονη Ελλάδα. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και γενικά ο ελληνικός λαός θέλει λύσεις. Οι λύσεις δεν δίνονται με τα συνθήματα και ιδιαίτερα όταν έρχονται από πρόσωπα τα οποία έχουν χτυπήσει λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ. Τα πρώτα χρόνια έχοντας αναλάβει μία χρεοκοπημένη Ελλάδα από τη διακυβέρνηση Καραμανλή, ο κ. Τσίπρας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία έπαιζαν τα παιχνίδια του λαϊκισμού μέχρι να κατακτήσουν τη θέση της εξουσίας. Τα προηγούμενα, δε, χρόνια οι παλαιότερες γενιές θυμούνται ποιοι έστειλαν τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο».

Επέκρινε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για έλλειψη αξιοπιστίας.

«Κρίθηκαν αυτά τα δύο κόμματα που έχουν κυβερνήσει τα τελευταία οκτώμισι χρόνια. Προεκλογικά ο κ. Τσίπρας έλεγε “θα σκίσω τα μνημόνια” και έφερε μνημόνια. Έλεγε “σεισάχθεια, μην πληρώνετε τα κόκκινα δάνεια” και έστειλε χιλιάδες δανειολήπτες στα “νύχια” των κερδοσκόπων των funds. Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε ευαγγελιζόμενος ότι θα έλυνε όλα τα θεσμικά ζητήματα που άνοιξε η περίοδος Τσίπρα-Καμμένου και τι είδαμε; Υποκλοπές, παρακράτος συγκάλυψης, γύρισμα της πλάτης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και βέβαια εκτεταμένη διαφθορά. Από τον Πάτση που αγόραζε τους κόπους του ελληνικού λαού μέχρι τα απίστευτα γεγονότα της τραγωδίας των Τεμπών, όπου ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Βορίδης επιχειρηματολογούσαν ότι ήταν νόμιμη η μετάταξη του επίμαχου σταθμάρχη, αλλά η τριμελής επιτροπή που διόρισε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, την έβγαλε παράνομη» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ένα μικρό κομμάτι του ελληνικού λαού περνάει καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Όμως, ένα μεγάλο κομμάτι της μεσαίας τάξης λέει: “Δεν περνάω καλά, αλλά μην μπω πάλι σε περιπέτειες όπως με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Καμένο” και ένα τεράστιο κομμάτι ευάλωτων Ελλήνων, οι πιο αδύναμοι ζουν σε τραγική κατάσταση φτωχοποίησης. Απευθύνομαι σε αυτούς. Ελάτε να κάνουμε γενναίες αλλαγές ώστε να υπάρχει προοπτική για όλους. Γενναίες αλλαγές σημαίνουν ισχυρό κοινωνικό κράτος και βιώσιμη ανάπτυξη».

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική που αρθρώνεται για τη θέση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, η κυβέρνηση συνεργασίας να απαρτίζεται από πρόσωπα κοινής αποδοχής, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Αν αυτά τα κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να πάνε με τον αρχηγό τους έως το τέλος, ας υπογράψουν ένα προγαμιαίο συμβόλαιο να συγκυβερνήσουν και όποιος είναι πρώτος να τον κάνουν Πρωθυπουργό*. Βάζω ένα πλαίσιο που αλλάζει τη χώρα. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει και, αν θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί ο κ. Τσίπρας με τον κ. Μητσοτάκη, θα γίνουν με άλλα κόμματα, όχι με το ΠΑΣΟΚ».

«Μπήκα στην πολιτική γιατί θέλω να κάνω δουλειά. Θέλω να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μπορεί η Ελλάδα, ένα από τα παλαιότερα μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει γραφειοκρατία, ανισότητες, διαφθορά ανάλογες με κράτη που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. *Θα αφήσω τη χώρα μου στα «νύχια» συστημάτων εξουσίας τα οποία το μόνο που τα ενδιαφέρει είναι να χαϊδεύουν ισχυρά συμφέροντα και να ρουσφετολογούν για την καρέκλα; Δεν θα μπω σε αυτήν τη διαδικασία» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ακούω κάποιους νέο-γενίτσαρους της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι “η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας”. Πότε ήταν; Όταν χρεοκόπησε την Ελλάδα το 2009 με 15,5% έλλειμμα, το μεγαλύτερο παγκοσμίως; Μετά ήρθε η δανειακή σύμβαση και ο κ. Μητσοτάκης ψήφισε ό, τι και ο κ. Τσίπρας. Να χρεοκοπήσουμε, ψήφισε. Και τα λέω αυτά γιατί δεν μπορώ να δεχτώ το παιχνίδι που κάνει η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι εγώ - και το ΠΑΣΟΚ που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στη ζώνη του ευρώ – θα συγκυβερνήσω με τον Βαρουφάκη. Είναι πιθανότερο να συγκυβερνήσει ο Μητσοτάκης με τον Βαρουφάκη, παρά εγώ».

Εστιάζοντας την κριτική του στη κυβερνητική πολιτική για την υγεία, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Προχθές ο κ. Μητσοτάκης είπε το κορυφαίο: “Τα πράγματα στην υγεία έχουν βελτιωθεί, η δημόσια υγεία πάει καλά”. Την ίδια ώρα, η κυρία Γκάγκα έβγαζε εγκύκλιο ορίζοντας ότι για να καλυφθούν τα κενά στις εφημερίες, θα μπαίνουν και άσχετες ειδικότητες. Την πήρε πίσω βέβαια μετά την κατακραυγή. Είμαστε η χώρα που πληρώνουμε τις τρίτες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία και δεν γίνεται επένδυση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

«Το ζητούμενο δεν είναι τι λες, είναι και ποιος το λέει. Πολύ ωραίο ακούγεται το “σεισάχθεια”. Μπορεί να πει ‘’πρόγραμμα Θεσσαλονίκης’’ εις την τρίτη. *Το θέμα είναι ποιος το λέει κι αν έχει την αξιοπιστία για να το υλοποιήσει», ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις».

«Ο ΟΟΣΑ – όχι το Politico ή οι Financial Times –σημειώνει ότι 7,4% έπεσαν οι πραγματικοί μισθοί, τα ελληνικά νοικοκυριά είναι τρίτα από το τέλος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγοραστική δύναμη, 66% των φορολογικών εσόδων του κράτους είναι έμμεσοι φόροι επιβαρύνοντας κυρίως τους πιο φτωχούς και τη μεσαία τάξη, νέες θέσεις εργασίας των 300 και 500 ευρώ και ανάπτυξη real estate. Αυτό δεν είναι ένα βιώσιμο μοντέλο για τη χώρα*» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. «*Αυτό είναι μοντέλο αφελληνισμού της ελληνικής οικονομίας. Και ιδεολογικά και εθνικά είμαι απέναντι στο μοντέλο αυτό, όπου θα αγοράσουν την Ελλάδα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα του εξωτερικού. Θα είμαστε μετά από δέκα χρόνια ξένοι στα νησιά μας. Δεν θα μπορούμε να βρούμε σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, διότι θα τα έχουν πάρει τα funds και θα τα έχουν κάνει βραχυχρόνιες μισθώσεις. Δεν την πιστεύω αυτή την ανάπτυξη*. Αντίθετα, πιστεύω σε μια βιώσιμη ανάπτυξη, όπου ο τουρισμός θα ενώνει τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τον αγροτουρισμό, τομείς του τουρισμού που δίνουν προστιθέμενη αξία στις εξαγωγές μας. Και όχι να είμαστε μια χώρα, στην οποία επί της ουσίας γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και βάσει των στοιχείων του ΟΟΣΑ οι φτωχοί φτωχότεροι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και μάλιστα κάνει λόγο για λάθος του ΟΟΣΑ. Ποιον να ακούμε; Τον κ. Μπάμπη Παπαδημητρίου; Είναι πιο έγκυροι οι οικονομολόγοι, που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία από τα επίσημα στοιχεία διεθνών οργανισμών;» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τέλος, αναφερόμενος στο κόμμα Κασιδιάρη ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «ήμασταν το μόνο κόμμα – γιατί κι εδώ καταλήγουμε στο θέμα της αξιοπιστίας – που από το 2012 μέχρι σήμερα χτύπησε τη Χρυσή Αυγή με πολιτική εκστρατεία, με νομοθετικές πρωτοβουλίες, με προσωπικό μου αγώνα ακόμη και στην Ευρωβουλή για να φύγει ο Λαγός. *Ο μεν κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τη στρατηγική του για τη Χρυσή Αυγή με την ευκολία της αυτοδυναμίας. Και ο δε ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει θεσμικό εμπόδιο, όπως και το ΜέΡΑ25, διότι ψαρεύουν στα θολά νερά της ακροδεξιάς».

«Άκουσα τον κ. Τσίπρα να αφήνει υπονοούμενα πάλι. Να λέει: “Tο ΠΑΣΟΚ έχει το βλέμμα στη Νέα Δημοκρατία”.*Στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο στελέχη της κεντροαριστεράς, της προόδου, που αγωνίζονται για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν είναι ούτε ο εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης Καραμανλή ούτε τα "ορφανά" των ΑΝΕΛ» απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης στις σχετικές αναφορές εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.

