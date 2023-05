Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ - Παυλέα: Θέμα των Αρχών να αξιοποιήσουν όσα είπα για την “Greek Mafia”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δικηγόρος που εκπροσωπεί την μητέρα και την αδελφή του αδικοχαμένου δημοσιογράφου μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".



Η δικηγόρος που εκπροσωπεί την μητέρα και την αδελφή του αδικοχαμένου δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, Ρόη Παυλέα, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, με αφορμή την προφυλάκιση των δυο συλληφθέντων για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την κ. Παυλέα η προφυλάκιση των δυο συλληφθέντων ήταν αναμενόμενη, ωστόσο όπως είπε για την μητέρα και την αδερφή του Γιώργου Καραϊβάζ το θέμα είναι να βρεθούν όλοι οι ένοχοι και ποιος ήταν ο λόγος που ο δημοσιογράφος μπήκε στο στόχαστρό τους.

Με αφορμή ερώτηση σχετικά με τα όσα δήλωσε η ίδια, ότι δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό πίσω από την υπόθεση της «Greek Mafia» , η κ. Παυλέα ανέφερε ότι ο ρόλος των Αρχών είναι να αξιοποιήσουν αυτά που τους είπε για την «Greek Mafia».

Ο Γιώργος ήταν ο κορυφαίος δημοσιογράφος στο αστυνομικό ρεπορτάζ άρα είχε σχέσεις με διάφορο κόσμο και πληροφορίες, σημείωσε και τόνισε ότι ο ανακριτής θα πρέπει να ελέγξει όλα τα στοιχεία και να προχωρήσει και σε άλλα άτομα, όχι μόνο στους συλληφθέντες, οι οποίοι απολογούνταν πάνω από 6 ώρες.

Παράλληλα, με αφορμή τα όσα έγιναν γνωστά για παρακολούθηση του Γιώργου Καραϊβάζ υπογράμμισε ότι αυτό που ήξερε η ίδια, ήταν ότι πρόκειται για παράνομη παρακολούθηση και δεν υπήρχε λόγος να παρακολουθείται ένας κορυφαίος δημοσιογράφος, που απλά κάνει την δουλειά του. Από εκεί και πέρα, όπως ανέφερε η υπόθεση είναι στα χέρια του ανακριτή, ο οποίος πρέπει να εξετάσει όλες τις παραμέτρους.

Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται και η κατάθεση της συζύγου του Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθας Αλεξανδροπούλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ατλάντα - Επίθεση σε νοσοκομείο: Συνελήφθη ο δράστης (εικόνες)

Καιρός: Βροχές και ισχυρές καταιγίδες την Πέμπτη

Εκστρατεία της Καλλίπολης: εκδηλώσεις για τους πεσόντες (εικόνες)