Κόμμα Κασιδιάρη - Πανταζή: Η απόφαση για τον αποκλεισμό είχε ληφθεί πριν την συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο

Τι κατήγγειλε η συνήγορος του Ηλία Κασιδιάρη στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" σχετικά με την απόφαση του Άρειου Πάγου.



Σε μια καταγγελία σχετικά με την απόφαση του Άρειου Πάγου για τον αποκλεισμό του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη από τις εκλογές της 21ης Μαΐου προχώρησε η συνήγορος του, Βάσω Πανταζή, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.



«Δυστυχώς όπως αποδείχτηκε η απόφαση είχε ληφθεί πριν φτάσει στο δικαστήριο», είπε η κ. Πανταζή προσθέτοντας ότι την Κυριακή ενημερώθηκε να πάει στον Άρειο Πάγο για να παραλάβει τον φάκελο.



«Μέσα στην δικογραφία υπήρχε ήδη γραμμένη η απόφαση» υποστήριξε η κ. Πανταζή, σημειώνοντας ότι έχει όλα τα στοιχεία και έγγραφα, τα οποία το αποδεικνύουν, ενώ υπογράμμισε ότι οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να κάνει έρευνα. Ανέφερε ακόμα ότι αυτό έγινε παρουσία της γραμματέως του δικαστηρίου.



Πρόσθεσε, ακόμα, ότι δεν έκανε την καταγγελία εκείνη την στιγμή, καθώς όπως είπε περίμενε να δει το σκεπτικό που θα δημοσιευτεί προκειμένου να διαπιστώσει αν είναι το ίδιο με αυτό που είχε. «Είναι copy paste», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «είναι πανεύκολο να αποδειχτεί αυτό που καταγγέλλω».



Μάλιστα, τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν αντιδράσεις του δικηγορικού κόσμου.

Τέλος, η κ. Πανταζή ανέφερε ότι το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη θα κατέβει κανονικά στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

