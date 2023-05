Κοινωνία

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ. Σε ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία.



Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 02-05-2023/1300 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο αναλυτικά:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και από ισχυρούς ανέμους προβλέπονται:

Σήμερα Πέμπτη (04-05-2023)

α) στη κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις πρώτες πρωινές ώρες

β) στο Ιόνιο (πλην της περιοχής της Κέρκυρας) έως και το απόγευμα

γ) στη Στερεά και την Πελοπόννησο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

