“Άξιον Εστί”: Ουρές στην Μητρόπολη από τα ξημερώματα για την εικόνα της Παναγίας

Πλήθος κόσμου συρρέει για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας "Άξιον Εστι" θεωρείται το σημαντικότερο κειμήλιο του Αγίου Όρους .

Μεγάλη ουρά πιστών έχει σχηματιστεί έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών για να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστι», που σπανίως βγαίνει από το Άγιο Όρος.

Εκατοντάδες πιστοί από διάφορες περιοχές της Αθήνας, αλλά και όλη την Ελλάδα, ανέμεναν καρτερικά από τις 5 το πρωί, δύο ώρες πριν ανοίξουν οι θύρες της Μητρόπολης, για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας.

Η εικόνα θα βρίσκεται στη Μητρόπολη έως και τις 15 Μαΐου.

Λαμπρή ήταν χθες η τελετή υποδοχής της στην πλατεία Μητροπόλεως προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, πλαισιωμένου από αρχιερατικούς επιτρόπους γραμματείς, ιεροκήρυκες και ιερείς.

Η μεταφορά της ιερής εικόνας, η οποία εξέρχεται από το Άγιον Όρος μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, ήταν παλαιότερο αίτημα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για να λαμπρύνει με την παρουσία της την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Ωστόσο, λόγω κορονοϊού δεν κατέστη τότε δυνατή η έξοδός της από την Αθωνική Πολιτεία.

Είναι η 8η φορά που η εικόνα εξέρχεται από το Άγιο Όρος και ήταν πάγιο αίτημα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου να έρθει στην Αθήνα στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί λόγω της πανδημίας. Θεωρείται το σημαντικότερο κειμήλιο του Αγίου Όρους και φυλάσσεται στον ιερό ναό του Πρωτάτου στις Καρυές.

