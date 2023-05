Κοινωνία

Ηράκλειο Αττικής: Τρόμος για ηλικιωμένους στα χέρια ένοπλων ληστών

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν δυο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με αδίστακτους ληστές.

Έναν εφιάλτη έζησαν το βράδυ της Τετάρτης δυο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους στο Ηράκλειο Αττικής, καθώς έπεσαν θύματα επικίνδυνων ληστών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23.10 το βράδυ, στην οδό Αγίας Λαύρας, με τους ληστές να παραβιάζουν την κεντρική πόρτα του σπιτιού.

Τα θύματα, μια 88χρονη και ο 86χρονος αδερφός της, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους τρεις ληστές, οι οποίοι με την απειλή μαχαιριού και πιστολιού άρπαξαν κοσμήματα και χρήματα.

Ο εφιάλτης για τα δύο ηλικιωμένα αδέρφια κράτησε αρκετή ώρα μέχρι οι θρασύτατοι ληστές να αρπάξουν τα χρήματα και τα κοσμήματα και να εξαφανιστούν.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών.

