Οπαδική βία - Πέραμα: Τον ξυλοκόπησαν γιατί φορούσε την μπλούζα της ομάδας του

Στο Θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 36χρονος, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης, δέχθηκε επίθεση με οπαδικά κίνητρα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομάδα περίπου 10 ατόμων πλησίασε τον 36χρονο, ενώ βρισκόταν στην οδό Ελπίδος στο Πέραμα.

Κάποια από τα άτομα, φέρεται να φορούσαν μπλούζες με τα διακριτικά μεγάλης ομάδας, ενώ ο 36χρονος φορούσε μπλούζα με διακριτικά άλλης ομάδας.

Τον χτύπησαν, τραυματίζοντας τον στο πρόσωπο και τράπηκαν σε φυγή με ένα αυτοκίνητο και δυο μοτοσικλέτες.

Ο 36χρονος αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποχώρησε από το νοσοκομείο, ωστόσο οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

