Life

Μαρία Μενούνος: Διαγνώστηκε με καρκίνο πριν γίνει μητέρα (εικόνες)

Συγκλονίζει η αποκάλυψη της Ελληνοαμερικανίδας δημοσιογράφου και παρουσιάστριας για την προσβολή της από καρκίνο, λίγο πριν κρατήσει στην αγκαλιά το πρώτο παιδί της.

Λίγο πριν υποδεχτεί στον κόσμο το πρώτο της παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, η Μαρία Μενούνος αποκάλυψε για πρώτη φορά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της, την οποία κατάφερε να ξεπεράσει.

Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια, μιλώντας στο περιοδικό People αποκάλυψε ότι τον Ιανουάριο διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας, ο οποίος μάλιστα, ήταν στο στάδιο 2.

Η Μαρία Μενούνος υποβλήθηκε αμέσως σε χειρουργική επέμβαση και οι γιατροί αφαίρεσαν έναν όγκο 3,9 εκατοστών.

«Όλη αυτή η χρονιά ήταν για μένα ένα τραύμα, γεμάτη άγχος και κρίσεις. Υπήρξε μια στιγμή που σχεδιάζαμε κάτι και ξαφνικά, όλα έγιναν υπερβολικά και σκέφτηκα “οκ, πρέπει να αναρρώσω”» αναφέρει η δημοφιλής παρουσιάστρια.

Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν μέρη να πάνε, ώστε να προλάβουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να αφήσεις τον φόβο να σε εμποδίζει. Πέρασα εκείνη τη φάση που φοβήθηκα κι εγώ, αλλά ευτυχώς στάθηκα τυχερή, γιατί το κατάλαβα νωρίς. Ένιωθα τόσο καλά μετά την πρώτη διάγνωση, αφού είχα ξεπεράσει το πρόβλημα, οπότε στη δεύτερη διάγνωση ήταν λες και με χαστούκισαν στο πρόσωπο. Ούρλιαζα από τον πόνο, ήμουν απαρηγόρητη» εξομολογείται η Μαρία Μενούνος στο People.

View this post on Instagram A post shared by MARIA MENOUNOS (@mariamenounos)

«Η μαγνητική αποκάλυψε μία μάζα 3,9 εκατ. στο πάγκρεάς μου, η οποία επρόκειτο τελικά για νευροενδοκρινικό όγκο δευτέρου σταδίου, δηλαδή μια μορφή καρκίνου. Έλεγα “πώς γίνεται να είχα όγκο στον εγκέφαλο και τώρα καρκίνο στο πάγκρεας;”. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ είναι ότι έρχεται ένα μωρό. Ήταν εξαιρετικά επώδυνο, αλλά έπρεπε να γίνω καλά», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

View this post on Instagram A post shared by MARIA MENOUNOS (@mariamenounos)

Το 2017 η Μαρία Μενούνος είχε υποβληθεί ξανά σε θεραπεία, καθώς είχε διαγνωστεί με έναν καλοήθη όγκο στον εγκέφαλό της.

