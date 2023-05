Πολιτισμός

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Der Wij / Βίι στην Πειραιώς 260

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την αντιπολεμική παράσταση σε σκηνοθεσία Κιρίλ Σερεμπρένικοφ ανοίγει η Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

«Το Βii είναι ο πόλεμος. Ένα άψυχο τέρας με κλειστά μάτια»

Με την πολυαναμενόμενη παράσταση Der Wij / Βίι του βραβευμένου Ρώσου σκηνοθέτη Κιρίλ Σερεμπρένικοφ, ανοίγει στις 7 και 8 Ιουνίου το φετινό πρόγραμμα της Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Η Γυναίκα του Τσαϊκόφσκι» τον Απρίλιο στην Ελλάδα, που είχε προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση στο Φεστιβάλ των Καννών το 2022 και ήταν υποψήφια για τον Χρυσό Φοίνικα, ο ανατρεπτικός Σερεμπρένικοφ θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μια διεθνή παραγωγή σε συνεργασία με το Thalia Theater του Αμβούργου.

Πρωτοποριακός δημιουργός του θεάτρου και του κινηματογράφου ο Κιρίλ Σερεμπρένικοφ θα παρουσιάσει ένα έργο-καταγγελία για το ωμό και απάνθρωπο πρόσωπο του πολέμου.

Καλλιτεχνικός διευθυντής (2012-2021) του περίφημου Κέντρου Γκόγκολ της Μόσχας, ο Σερεμπρένικοφ υπήρξε ο μόνος καλεσμένος Ρώσος σκηνοθέτης σε ευρωπαϊκό φεστιβάλ (Κάννες) παρά το μποϊκοτάζ των Ρώσων καλλιτεχνών το 2022.

Ο Σερεμπρένικοφ γνωστός για την ακτιβιστική του δράση και για τη στήριξή του στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, έχει εκφράσει δημοσίως την αντίθεσή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Για χρόνια βρέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό στη Ρωσία, ενώ εξαιτίας της κριτικής του στάσης απέναντι στην κυβέρνηση του είχε απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Σήμερα βρίσκεται εγκατεστημένος στο Βερολίνο, απ’ όπου δηλώνει ελεύθερος να δημιουργεί χωρίς περιορισμούς.

Στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ο Σερεμπρένικοφ θα παρουσιάσει το έργο του Der Wij / Βίι, βασισμένο σε μια νουβέλα του Νικολάι Γκόγκολ, πατέρα του ρωσικού ρεαλισμού.

Λίγα λόγια για το έργο

Το Βίι, μια παράσταση με τη συμμετοχή Ρώσων, Ουκρανών και Γερμανών ηθοποιών που μιλούν ο καθένας στη γλώσσα του, συμπυκνώνει την εναντίωση και τον αποτροπιασμό του Κιρίλ Σερεμπρένικοφ για τον πόλεμο.

Σε μια φανταστική νουβέλα τρόμου που έγραψε το 1835, ο ουκρανικής καταγωγής Νικολάι Γκόγκολ, εμπνευσμένος από έναν λαϊκό σλαβικό θρύλο, επινόησε ένα τρομακτικό πλάσμα που το έλεγαν Βίι. Τα βλέφαρά του ήταν τόσο μακριά που άγγιζαν το έδαφος, ήταν σχεδόν τυφλό· όταν όμως κατάφερνε να τα ανοίξει, μια μόνη ματιά του ήταν ικανή να σκοτώσει όσους αντίκριζε.

Με αφετηρία τον μύθο του Βίι, ο Σερεμπρένικοφ δημιουργεί μια αφόρητης σκληρότητας όσο και ποιητικά ισχυρή παράσταση. Έχοντας ξεκινήσει να γράφει το έργο μαζί με έναν νέο Ουκρανό συγγραφέα, τον Μπόνταν Πανκρουχίν το 2022, επεξεργάστηκαν, όπως γράφει στο σκηνοθετικό του σημείωμα, «χιλιάδες αναφορές, ντοκιμαντέρ και βίντεο για τον πόλεμο από την Μπούτσα, τη Μαριούπολη, το Ιρπίν. Αθώα θύματα. Αδιανόητα εγκλήματα, αδιάσειστες αποδείξεις βαρβαρότητας. Στο έργο, το Βίι είναι ο Πόλεμος – ένα άψυχο τέρας με κλειστά μάτια. Κλέβει από τους ανθρώπους την ταυτότητα και το μέλλον τους. Άνθρωποι δολοφονούν και δολοφονούνται».

Ο θεατής συνειδητοποιεί τον κυνισμό του πολέμου ανεξαρτήτως πλευράς? γίνεται μάρτυρας μιας κόλασης που με ωμή γλώσσα αφηγείται την πλήρη απογύμνωση της ανθρώπινης ζωής. To έργο έκανε πρεμιέρα στο Αμβούργο τον Δεκέμβρη του 2022.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία – Σκηνικά – Κοστούμια Kirill Serebrennikov

Kirill Serebrennikov Συνεργάτρια σκηνογράφος Elena Bulochnikova

Elena Bulochnikova Κοστούμια Shalva Nikvashvili

Shalva Nikvashvili Μουσική Daniel Freitag

Daniel Freitag Χορογραφία Ivan Estegneev, Evgeny Kulagin

Ivan Estegneev, Evgeny Kulagin Φωτισμοί Sergei Kuchar

Sergei Kuchar Καλλιτεχνική συνεργασία Anna Shalashova

Anna Shalashova Δραματουργία Matthias Gunther

Matthias Gunther Μετάφραση Kyra Heye

Kyra Heye Παίζουν Filipp Avdeev, Bernd Grawert, Johannes Hegemann, Pascal Houdus, Viktoria Miroshnichenko, Falk Rockstroh, Rosa Thormeyer, Oleksandr Yatsenko

Filipp Avdeev, Bernd Grawert, Johannes Hegemann, Pascal Houdus, Viktoria Miroshnichenko, Falk Rockstroh, Rosa Thormeyer, Oleksandr Yatsenko Με την υποστήριξη Korber Stiftung, ZEIT-Stiftung, Rudolf Augstein Stiftung, Mara & Holger Cassens Stiftung, ART Connects

Αγοράστε εγκαίρως τα εισιτήριά σας.

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 35€ | ΖΩΝΗ Α΄30 € - ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ / 65+ / ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 24€-ΑΝΕΡΓΩΝ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€ | ΖΩΝΗ Β΄ 25€ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ / 65+ / ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 20€ • ΑΝΕΡΓΩΝ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ Πλατεία Συντάγματος (info point Δήμου Αθηναίων)

Δε-Πα 10:00-18:00

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Δε-Πα 10:00-18:00 +30 2118008181

ΑΜΕΑ: +30 210 3221 897 | Δε-Πα 10:00-17:00

Πληροφορίες εισιτηρίων: https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion

Ο ΑΝΤ1 ειναι χορηγός επικοινωνίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Νεκρή 16χρονη από ηλεκτροπληξία - Έπεσε στην μπανιέρα το κινητό που φόρτιζε

Σκρέκας - λογαριασμοί ρεύματος: Η επιδότηση για Μάιο και Ιούνιο

Εκλογές - Κουτσούμπας για Τσίπρα: προεκλογική μούφα όσα λέει για προοδευτική κυβέρνηση