“Το Πρωινό” - Στέψη Καρόλου: Τα ρούχα που θα φορέσει ο βασιλιάς (βίντεο)

Σε παγκόσμια πρώτη και μετά από παραχώρηση του BBC, η εκπομπή του ΑΝΤ1, παρουσίασε τα ενδύματα που θα φορέσει κατά την τελετή της στέψης, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’,

Τα δύο ρούχα που θα φορέσει ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ στην τελετή στέψης του, στις 6 Μαΐου, στο Λονδίνο, παρουσίασε κατά αποκλειστικότητα η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή μίλησε η Ανδριανή Μανέττα, συγγραφέας και υπεύθυνη σεναρίου του ντοκιμαντέρ που γυρίζεται για την στέψη του νέου βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία μεσολάβησε στο BBC, με την άδεια του οποίου παραχωρήθηκαν στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», οι εικόνες με τα δύο ενδύματα που θα φέρει ο Κάρολος κατά την τελετή στέψης του.

Πρόκειται για έναν χρυσό μανδύα, που παραπέμπει και σε ράσο, καθώς ο βασιλιάς της Βρετανίας είναι και ο επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας, καθώς και μια ρόμπα.

Ο μανδύας είναι κεντημένος το 1821 για λογαριασμό του βασιλιά Γεωργίου Α’, που ήταν προπάππους του Καρόλου. Η βασιλική ρόμπα, που φέρει και τα αρχικά του βασιλιά, θα φορεθεί την ώρα της στέψης και έχει ισχυρό συμβολισμό, καθώς παραπέμπει στον «θεϊκό συμβολισμό» του βασιλιά.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Εν τω μεταξύ, πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την τελετή, που θα γίνει το Σάββατο και αναμένεται να παρακολουθήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον πλανήτη:





