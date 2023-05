Life

Έλον Μασκ: Η μητέρα του στην Σαντορίνη με Tesla και κότερο (εικόνες)

Η Μάγιε Μασκ εξερευνά τη Σαντορίνη, όπως αποκάλυψε η ίδια στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Twitter.

Η μητέρα του Έλον Μασκ κάνει βόλτες και εξερευνά τη Σαντορίνη, όπως αποκάλυψε η ίδια στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Twitter μέσα σε ένα κότερο και πλάι σε ένα αυτοκίνητο Tesla, δηλαδή της εταιρείας του γιου της και ιδιοκτήτη της πλατφόρμας.

Η Μάγιε Μασκ, η 75χρονη μητέρα του Έλον Μασκ, βρίσκεται στη Σαντορίνη εδώ και λίγες ημέρες, καθώς ήταν επίτιμη προσκεκλημένη στο Διεθνές Συνέδριο Πολυτελούς Τουρισμού που πραγματοποιείται στο νησί. Μάλιστα, είναι η 2η φορά που έρχεται στην Ελλάδα.

«Μια ημερήσια εκδρομή εξερεύνησης της Σαντορίνης με ένα Tesla και ένα κότερο», έγραψε η μητέρα του Έλον Μασκ στο Twitter, προωθώντας παράλληλα μέσω των hashtags το βιβλίο της «A Woman Makes a Plan».

Η μητέρα του Έλον Μασκ έχει έρθει στην Ελλάδα άλλη μια φορά, τονίζοντας την φιλοξενία των Ελλήνων καθώς και τον ενθουσιασμό της για τα 9 νησιά που επισκέφτηκε ανάμεσα τους και η Σαντορίνη.

