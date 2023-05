Αθλητικά

Μπόρις Κλέιμαν: Γύρισε στον Βόλο και ζει με την οικογένεια του

O Ισραηλινός τερματοφύλακας ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά εναντίον της πρώην ομάδας του για τον έκτακτο τερματισμό του συμβολαίου του, μετά από την ποινική δίωξη του για βιασμό ανήλικης.

Αφού έμεινε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβάλλοντας εγγύηση 20.000 ευρώ, ο Μπόρις Κλέιμαν επέστρεψε στον Βόλο, παρά το γεγονός οτι αποτελεί παρελθόν από την ΠΑΕ της πόλης.

Ο Ισραηλινός τερματοφύλακας που κατηγορείται για τον βιασμό 17χρονης, προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του και να συνεχίσει τη ζωή του στην Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το TheNewspaper.gr, ο ποδοσφαιριστής συνεχίζει να ζει στον Βόλο και να πηγαίνει στις ακαδημίες της ΠΑΕ συνοδεύοντας τα παιδιά του, που αθλούνται εκεί, ενώ δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην περιοχή, αφού έχει αγοράσει δύο σπίτια και τα μισθώνει μέσω πλατφόρμας airbnb σε επισκέπτες.

Τα ΜΜΕ στο Ισραήλ αναφέρουν πως ο 33χρονος έχει αποφασίσει να μηνύσει τον δήμαρχο Βόλου και την ομάδα της πόλης, επειδή έσπευσαν να τερματίσουν το συμβόλαιό του πριν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση για την υπόθεσή του. Παράλληλα, η προσφυγή του στη δικαιοσύνη θα αφορά και τις δηλώσεις που έγιναν και παρουσιάστηκαν ως δεδομένες οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Τι είπε στον ανακριτή

Τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν μέσα σε μπαρ στο Κολωνάκι με τη 17χρονη μαθήτρια που τον κατήγγειλε για βιασμό, έδωσε στον 9ο Τακτικό Ανακριτή ο Μπόρις Κλέιμαν.

Ειδικότερα, ο Κλέιμαν οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφείο το πρωί της Μ. Πέμπτης (13/4) και έδωσε εξηγήσεις για το περιστατικό.

Προηγήθηκαν οι καταθέσεις που έδωσαν στον ανακριτή υπέρ του κατηγορούμενου, ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας και ο συμπαίκτης του, που φέρεται να επιβεβαιώνουν την θέση του τερματοφύλακα ότι το επίμαχο βράδυ «δεν υπήρξε ούτε βία ούτε βιασμός».

«Όλοι θα δουν ότι δεν έκανα τίποτα», φέρεται να δήλωσε ο τερματοφύλακας πριν την έναρξη της εξέτασής του από τον ανακριτή, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο sport5.

«Είναι αθώος, ουδέποτε τέλεσε οποιαδήποτε πράξη είτε βία, είτε βιασμό, είτε οτιδήποτε άλλο από αυτά που κατηγορείται και ό,τι έχει να πει θα το πει ενώπιον του ανακριτή», δήλωσε ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

«Όλες οι λεπτομέρειες θα απαντηθούν σε πολύ λίγες ώρες. Δεν έχουμε να κάνουμε με παιδεραστία ή με βιασμό. Του αποδίδεται μια γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση. Για την ακρίβεια είναι 17 χρονών 11 μηνών και 20 ημερών. Βρίσκονταν εκεί χωρίς καμία συνοδεία, καταναλώνοντας αλκοόλ. Προφανώς και δεν γνώριζε ότι ήταν ανήλικη», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Μπόρις Κλέιμαν αναμένει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον καταγγελλόμενο βιασμό, η οποία, ωστόσο, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 3 εβδομάδες.

