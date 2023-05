Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: προβλέψεις για υπερβολές και εξαπατήσεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Σήμερα θα πούμε για θέματα που αφορούν την επικοινωνία και τους Διδύμους», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη.

Όπως είπε η αστρολόγος, «ο Ερμής είναι ανάδρομος στον Ταύρο. Ακούμε για τα οικονομικά και για υποθέσεις που ενώ πρέπει να τελειώσουν… δεν τελειώνουν. Ο ανάδρομος Ερμής κάνει μια ωραία όψη με τον Κρόνο, που αφορά υποθέσεις μεταξύ άλλων και με ακίνητα».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «από τις 9 έως τις 21 του μηνός, είναι μια εποχή που δεν έχει δώσει την τελική της απάντηση για παιδιά, συμφωνίες και συζητήσεις, παρότι ο Ερμής ανάδρομος έως 15 Μαΐου».

Προσέθεσε ότι «η Αφροδίτη κάνει μια ωραία όψη με τον Ποσειδώνα, που σημαίνει ένα φλερτ, μια συζήτηση ή φίλοι, μπορεί να δώσουν ένα νόημα στις επόμενες ημέρες».

Επεσήμανε ότι «η Σελήνη βρίσκεται στον Ζυγό και μας ωθεί σε υπερβολές. Η Σελήνη κάνει μια όψη που πρέπει να προσέξουμε, δεν τελειώνουν οι υποθέσεις και ο Ποσειδώνας με τον οποίο κάνει τετράγωνο η Αφροδίτη, φέρνει πολλές εξαπατήσεις».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

