Δίκη Άλκη Καμπανού - 3ος κατηγορούμενος: “Είχα πάρει μαζί μου ένα σφυρί, για να...”

O 3ος κατηγορούμενος αναίρεσε πολλά από όσα είχε πει στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ενώ ζήτησε συγγνώμη. Τι είπε για το μοιραίο βράδυ.



«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την παρουσία μου στο συμβάν. Εκείνη τη μέρα έκλεισε το σπίτι του Άλκη αλλά ταυτόχρονα έκλεισε και το δικό μας» ανέφερε ο 3ος από τους 12 κατηγορούμενους, με την απολογία του οποίου συνεχίζεται για 28η μέρα, στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκη, η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Αναιρώντας πολλά από όσα είχε πει στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, κυρίως σε ό,τι αφορά την εμπλοκή των συγκατηγορουμένων του στο φονικό επεισόδιο, ο 22χρονος αρνήθηκε ότι ήρθε σε σωματική επαφή με το 19χρονο θύμα, περιορίζονταν τη δική του συμμετοχή στο κυνηγητό που εξαπέλυσε εναντίον φίλου του Άλκη. Αρνήθηκε δε, ότι κρατούσε σφυρί υποστηρίζοντας ότι το άφησε στο αυτοκίνητο καθώς έφτασε η πομπή των τριών οχημάτων στο σημείο της επίθεσης, στην Χαριλάου.

Ξεκινώντας την απολογία του στάθηκε στο ποιους από τους συγκατηγορουμένους του γνώριζε πριν από το περιστατικό αλλά και για την παρουσία του στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ και το γήπεδο. Ξετυλίγοντας το κουβάρι των γεγονότων τη μοιραία νύχτα στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2022, ο κατηγορούμενος ανέφερε: «Στο σύνδεσμο, ήρθε ένα παιδί και μας ενημέρωσε για ένα οπαδικό συμβάν στο Ωραιόκαστρο. Είπε ότι "οπαδοί του Άρη κυνήγησαν οπαδούς του ΠΑΟΚ". Είπαμε να πάμε μια βόλτα στη Χαριλάου. Να πάμε να κυνηγήσουμε, να μαλώσουμε με τους οπαδούς του Άρη. Δεν πήρε κάποιος την απόφαση. Ο καθένας με τη δική του συναίνεση πήγε. Εγώ είχα πάρει ένα σφυρί μαζί μου, από εργαλειοθήκη στο σύνδεσμο. Έτσι επιπόλαια το αποφάσισα. Ο 4ος κατηγορούμενος είχε έναν πυρσό. Όταν φτάσαμε στην Πλαστήρα, στη συμβολή με τη Γαζή, αντιληφθήκαμε στα σκαλιά κάποια άτομα».

Το δρεπάνι, το στυλιάρι, ο Άλκης

«Πήγαμε πρώτοι εγώ, ο 4ος και ο 2ος. Έγινε η ερώτηση "τι ομάδα είστε". Ο 2ος ήταν μπροστά, εγώ και ο 4ος πιο πίσω. Λίγο πριν την είσοδο, πήραμε την απάντηση. Όταν μπήκαμε από καγκελόπορτα, στην είσοδο της οικοδομής, ανέβηκε ο 2ος στα σκαλάκια και ένα παιδί τον χτύπησε με το κράνος. Μετά έβγαλε το αντικείμενο που είχε. Δεν το πρόσεξα πώς ήταν. Το χρησιμοποίησε. Μετά ήρθαν τρία άτομα από το τρίτο αυτοκίνητο. Ο 9ος, ο 10ος και ο 11ος. Ο 10ος ανέβηκε στα σκαλιά. Μετά πέρασε ανάμεσά μας ο Τ. και τον κυνήγησα. Μετά έστρεψε το σώμα μου προς την οδό Γαζή. Υπήρχαν κάποια άτομα εκεί, αλλά δεν είχα αντιληφθεί ποιοι ήταν. Τα δύο παιδιά που ήρθαν από το δεύτερο όχημα, δεν αντιλήφθηκα να κρατούν κάτι στα χέρια τους. Από αντικείμενα, μόνο το δρεπάνι είχα δει και το στυλιάρι το οποίο δεν είδα να χρησιμοποιείται. Μόνο το δρεπάνι είδα που χτύπησε ένα παιδί, τον Δ.Κ όταν πήγε να φύγει από αριστερά, προς Γαζή. Εγώ παρακολουθούσα τι γίνεται στην είσοδο».

Όσον αφορά τον Άλκη, ο κατηγορούμενος επισήμανε τα εξής: «Δεν τον θυμάμαι, ούτε το πρόσωπό του, ούτε τίποτα. Τον είδα μόνο να είναι ξαπλωμένος, με το κεφάλι προς τη Γαζή και τα πόδια προς την Πλαστήρα. Δίπλα από ένα λευκό βαν. Υπήρχαν άτομα γύρω του, αλλά δεν αντιλήφθηκα κάποια κίνηση. Ακούγονταν φωνές γενικά. Δεν θυμάμαι να άκουσα τον 'Άκη να φωνάζει».

Εισαγγελέας: «Άλλα είπατε στην ανάκριση»

Όταν η εισαγγελέας της έδρας του είπε: «άλλα είπατε στην ανάκριση», ο 22χρονος κατηγορούμενος απάντησε ότι είπε κάποια πράγματα που δεν ισχύουν. «Εκείνες τις μέρες δεν είχα καθαρό μυαλό, υπήρχε σύγχυση, φόβος, κοιτούσα πώς να προστατεύσω τον εαυτό μου» σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτά που λέει σήμερα είναι όσα είδε με τα μάτια του.

Ερωτηθείς για όσα είχε πει στην ανακρίτρια ο 1ος κατηγορούμενος ότι τον είδε δηλαδή να χτυπάει με σφυρί, ο 22χρονος απάντησε «μπορεί να έκανε λάθος στην κατάθεσή του».

Ο ίδιος, όπως ανέφερε, πληροφορήθηκε για τον θάνατο του Άλκη το πρωί της 1ης Φεβρουαρίου. «Όταν το έμαθα μού κόπηκαν τα πόδια, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μίλησα μόνο με τον 4ο κατηγορούμενο, ήταν ταραγμένος. Είπαμε ότι δεν μπορεί να συνέβη αυτό το πράγμα» σημείωσε και πρόσθεσε: «Σαφώς στενοχωρήθηκα, ήθελα να πάρω χρόνο να το αντιληφθώ, να βρω έναν δικηγόρο, να το πω στους γονείς. Και μετά να παραδοθώ».

Το δικαστήριο διέκοψε και στη συνέχεια αναμένεται να πάρει τη «σκυτάλη» ο 4ος κατηγορούμενος.

